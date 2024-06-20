Нові Patriot і потужні системи ПРО: що може передати Україні Південна Корея - ЗМІ

Південна Корея очікує реакції агресорки Росії і вживатиме заходів, спрямованих на постачання озброєнь Україні, сказав один із представників Сеула.

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Україна може отримати системи ПРО THAAD / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Південна Корея може передати Україні модернізовані зенітні ракетні системи протиповітряної оборони Patriot, корейські системи ППО, а також німецькі комплекси протиракетної оборони THAAD.

Як повідомляє Yonhap, представник південнокорейського президента сказав, що Сеул має намір зберігати "стратегічну двозначність" у питаннях постачань типів озброєнь, які передаватимуться Україні.

"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - уточнив чиновник. відео дня

Згідно з даними журналістів в уряді, Україна може отримати системи ППО і ПРО.

Що Південна Корея може передати Україні

MIM-104 Patriot - Республіка Корея застосовує модернізовані версії таких установок - PAC-2 і PAC-3;

K-SAAM - корейська система ППО, завдання якої - захист від кораблів і загроз з повітря;

KM-SAM - ЗРС Південної Кореї середньої дальності. Розроблені на основі російської 9К37 "Бук";

K30 Biho - зенітний самохідний комплекс ближньої дії. Установка оснащена автоматичними гарматами і ракетами калібру 30 мм.

THAAD - система ППО зі США, завдання якої - перехоплення балістичних ракет середньої дальності у верхніх шарах атмосфери.

Раніше у Південній Кореї заявили, що КНДР могла поставити Росії 5 мільйонів тонн боєприпасів. Сеул зафіксував переправлення щонайменше 10 тисяч контейнерів. Також Пхеньян передав Москві десятки балістичних ракет.

У чому різниця між Південною Кореєю та Північною Кореєю / Інфографіка: Главред

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

Південна Корея може дати зброю Україні - що про це відомо:

Керівник Кремля Володимир Путін 18-19 червня був із візитом у КНДР. Там Путін провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Вони відновили угоду часів Холодної війни, яка передбачає обопільну військову допомогу в разі нападу на країни.

У Південній Кореї розкритикували РФ за угоду з Північною Кореєю і заявили, що відносини Сеула і Москви тепер зіпсуються. Ба більше, республіка Корея розглядає можливість постачання озброєнь Україні.

"Уряд чітко підкреслює, що будь-яка співпраця, яка прямо або побічно допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародного співтовариства", - підкреслили у заяві канцелярії президента Південної Кореї.

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