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Путіну "перекривають кисень": ЄС вдарить новим пакетом санкцій по РФ

Олексій Тесля
20 червня 2024, 13:21
163
Новий пакет передбачає як нові заходи, так і посилює дію введених раніше санкцій.
Санкції ЄС проти РФ Погоджено
новий пакет санкцій проти РФ / Фото УНІАН

Постпреди ЄС погодили черговий пакет антиросійських санкцій, повідомляє в четвер бельгійське головування в Євросоюзі.

"Постпреди ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні головування в соціальній мережі X.

Зазначається, що він передбачає як нові заходи, так і посилює дію запроваджених раніше санкцій, закриваючи можливі лазівки.

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Коли ухвалять новий пакет санкцій проти РФ

14-й пакет санкцій для Росії, узгоджений на рівні послів - постійних представників країн-членів Європейського союзу, буде офіційно схвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ із подальшою публікацією в Офіційному журналі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на одного з європейських дипломатів.

Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Що відомо про новий пакет санкцій ЄС:

  • внесено понад 100 нових фізичних та юридичних осіб (загальна кількість осіб, які перебувають під санкціями, перевищила 2200 осіб);
  • включено заходи, спрямовані проти імпорту скрапленого природного газу РФ, його транспортування та інвестицій;
  • передбачено додаткові інструменти, що дають змогу уникнути обходу обмежувальних заходів (особливо щодо дочірніх компаній материнських компаній ЄС у третіх країнах);
  • включено нові заходи щодо послуг обміну фінансовими повідомленнями (так само як і заходи, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і підривом демократичних систем ЄС за допомогою нових правил фінансування з боку РФ);
  • передбачено низку транспортних заходів з метою уникнення обходу повітряними, автомобільними та морськими шляхами;
  • нові обмеження на експорт товарів і технологій подвійного призначення (зокрема в третіх країнах і продукцію, що сприяє розвитку промислового потенціалу Росії).

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, що в ISW розповіли про обхід санкцій і розкрили, як Росія закуповує військове обладнання на Заході. Російська компанія в основному закуповувала компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

Раніше у президента України Володимира Зеленського висунули звинувачення, що Європа не хоче забороняти РФ обходити санкції. Вони вважають, що Європейський союз не хоче зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції.

Як повідомлялося раніше, США запровадили нові жорсткі санкції проти Росії та "друзів". Країни-члени Європейського союзу не змогли досягти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії, однак США ввели нові санкції.

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