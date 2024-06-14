Десятки ракет і до 5 млн снарядів: розкрито деталі угоди Путіна і Кім Чен Ина

Агресор Росія в обмін на "допомогу" поставила до КНДР технології для розгортання шпигунських супутників, а також танків і літаків, пишуть журналісти.

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Путін поїде до Кім Чен Ина, щоб просити ще більше зброї - міністр оборони Південної Кореї / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Північна Корея переправила до Росії контейнери, які можуть вміщати майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Москва також отримала десятки балістичних ракет і передає Пхеньяну технології для супутників, танків і літаків. Глава Кремля Володимир Путін під час візиту до КНДР наступного тижня напевно попросить ще більше "допомоги". Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік.

В інтерв'ю Bloomberg він розповів про те, що Сеул встановив пересування щонайменше 10 тисяч контейнерів маршрутом із КНДР до Росії. Контейнери здатні перевозити до 4,8 млн артилерійських снарядів, подібних до тих, які окупанти застосовують у війні проти України.

"Очікується, що Путін прагнутиме до тіснішої співпраці в галузі безпеки з Північною Кореєю, особливо у військових поставках, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", - вважає Шин. відео дня

Також Шин Вонсік підкреслив, що КНДР передала РФ десятки балістичних ракет для атак окупантів на Україну.

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Боєприпаси Росії від КНДР - головні новини за темою:

У лютому в Головному управлінні розвідки Міноборони України говорили, що КНДР передала Росії вже 1,5 млн боєприпасів. Утім, як сказали у розвідці, росіяни отримали проблемні снаряди 1970-1980-х років.

Навесні південнокорейські ЗМІ писали, що Північна Корея тимчасово призупинила постачання озброєнь РФ морським шляхом. Журналісти пояснили ситуацію проблемами з логістикою в самій КНДР і зазначили, що зброю все ще можна доправити залізницею або літаками.

КНДР передала Росії снаряди "з підступом", зазначили у ГУР. Половина боєприпасів півстолітньої давності не придатні для застосування у війні або як мінімум потребують перевірки.

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