Росіяни запустили по Україні 24 ракети із КНДР: деталі найбільшої ракетної атаки

Генпрокурор зазначив, що в результаті найбільшої атаки північнокорейськими ракетами по території України під удар потрапили 3 міста.

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У результаті атаки ракетами із КНДР були обстріляні Київ, Харків і Павлоград / Колаж Главред, фото: УНІАН

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що принаймні 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.

"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", - розповів генпрокурор у п'ятницю журналістам у Києві, передає "Інтерфакс".

За його словами, найбільш масована ракетна атака цим типом ракет була зафіксована 7 лютого 2024 року. У результаті атаки були обстріляні три міста: Київ (одна ракета) і Павлоград, Харків (по дві ракети в кожному місті). У всіх цих випадках не зафіксовано жодного влучання по потенційних цілях.

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Також він зазначив, що найбільш трагічний удар, який призвів до найбільшої кількості жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року в Харкові: під час обстрілу центральної частини міста загинули троє людей, а 64 отримали поранення.

Костін повідомив, що відповідно до попереднього аналізу, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність ураження цих ракет становить до 650 км.

Він також звернув увагу, що точність цих ракет викликає запитання.

"Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Костін.

Удари по Україні ракетами із КНДР

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська обстрілювали Селидове в Донецькій області ракетами С-300 і північнокорейськими KN-23.

За інформацією начальника СУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, з 5 ракет, які було випущено Росією і вдарили по Харкову 7 лютого, 2 були північнокорейського виробництва.

Українська розвідка оцінює, що Північна Корея могла поставити до Росії близько мільйона артилерійських снарядів протягом осені 2023 року. Цю інформацію повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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