У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли деталі неочікуваного походження – CNN

Експерти проаналізували 290 компонентів із залишків цієї ракети і виявили, що 75% цих компонентів були виготовлені у США, а ще 16% мають європейське походження.

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У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли деталі неочікуваного походження/ колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Країна-агресорка Росія уже кілька разів била по Україні ракетами, які вона отримала від Північної Кореї. В одній з таких балістичних ракет, якою російські загарбники минулого місяця влучили по Харкову, виявили компоненти американських і європейських компаній.

Ця ракета містила сотні компонентів і деталей європейського та американського виробництва. Про це розповіли фахівці британської організації Conflict Armament Research, повідомляє CNN.

Більше того, згідно з висновками експертів, цю ракету виготовили максимум минулого року, і до Росії вона потрапила в дуже короткі терміни.

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Це вперше було публічно виявлено, що ракетна програма КНДР має залежність від іноземних технологій. Хоча теоретично такої залежності не мало б бути – через багаторічні санкції, які на Північну Корею наклала світова спільнота.

Британські дослідники проаналізували 290 компонентів із залишків згаданої ракети і виявили, що не менше 75% таких компонентів були розроблено, виготовлено та продано у Північну Корею зі США, а ще 16% мають європейське походження. Лише 9% компонентів походять із підприємств, які зареєстровані в Азії.

Conflict Armament Research не називає конкретні компанії, які виготовляли такі деталі.

У той же час експерти стверджують, що немає жодних доказів того, що фірми навмисно відправляли деталі до КНДР. Але зазначається, що відомо, що непівнічнокорейські компоненти ракети було виготовлено в період із 2021 року по 2023 рік.

РФ б’є по Україні ракетами з КНДР

Раніше у ГУР Міноборони України сказали, скільки боєприпасів КНДР передала до Росії. Найактивніші постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії відбувалися в період від вересня до листопада 2023 року.

Також у ГУР розповіли, скільки ракет та яких типів Росія отримала від КНДР. За даними ГУР, Росія покриває дефіцит боєприпасів власного виробництва шляхом поставок артилерійських снарядів із Північної Кореї.

Також раніше повідомлялося, що росіяни запустили по Україні 24 ракети із КНДР. У результаті найбільшої атаки північнокорейськими ракетами по території України під удар потрапили 3 міста.

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