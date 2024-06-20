Пакт Путіна і Кім Чен Ина: потужний союзник США розгляне постачання зброї Україні

Офіційний Сеул засудив угоду між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином та попередив країну-агресорку Росію щодо майбутнього погіршення відносин.

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Південна Корея може поставити озброєння Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Південна Корея розгляне питання постачання озброєнь Україні після того, як Росія і Північна Корея підписали угоду про взаємну оборону в разі війни.

Як повідомляє Yonhap News, Сеул засудив угоду Путіна і Кім Чен Ина і зазначив, що такі домовленості порушують санкції ООН.

"Уряд чітко підкреслює, що будь-яка співпраця, яка прямо або побічно допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародного співтовариства", - зазначено в заяві канцелярії президента Південної Кореї. відео дня

Крім того, в повідомленні зазначено, що домовленості Москви і Пхеньяна погіршать відносини Росії і Південної Кореї.

Підкреслюється, що Південна Корея залишається однією з країн, які не постачають Україні озброєння напряму через обмеження в законодавчій сфері.

У чому різниця між Південною Кореєю та Північною Кореєю / Інфографіка: Главред

Чим особлива Південна Корея? Південна Корея - індустріально і технологічно розвинена держава на Корейському півострові. Населення - 51 966 948 осіб. Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними на 2018 рік, становив понад 2 трильйони доларів США, пише Вікіпедія. Південна Корея - один із провідних експортерів автомобілів, електроніки, культурного контенту, мовних програм і відеоігор. Це один з "Азіатських тигрів" - держав Азії (серед яких Сінгапур, Гонконг і Тайвань), які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку з початку 1960-х до 1990-х років.

Візит Путіна до Північної Кореї - про що домовилися Пхеньян і Москва:

Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня перебував із візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть одна одній військову підтримку в разі нападу на території країн.

У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія і частково Китай. Утім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" непорівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну.

Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн, мовляв, за Росію, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими в минулому співпрацював СРСР.

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