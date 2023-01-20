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"Немає єдиної згоди": Рамштайн не схвалив передачу танків Leopard Україні

20 січня 2023, 16:14
Міністр оборони Німеччини каже, що "країна не стоятиме на шляху партнерів".
Німеччина, зброя
Німеччина / "Вікіпедія" та УНІАН

В ході восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині на американській авіабазі Рамштайн не було прийнято консолідованого рішення про постачання танків для ЗСУ.

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, є аргументи "за" поставки і аргументи "проти", які висуваються різними країнами.

При цьому Пісторіус запевнив, що "Німеччина не стоятиме на шляху партнерів".

Пісторіус зазначив, що "неправильно" говорити про те, що Німеччина блокує постачання танків Україні. За його словами, зараз є вагомі аргументи "за" і "проти" відправки Leopard 2 ЗСУ.

Він підкреслив, що під час засідання "Рамштайн" не було одностайної думки щодо танків. У той же час він наказав німецькому Міністерству оборони перевірити запаси танків у Бундесвері та промисловості, щоб бути готовим діяти у разі прийняття рішення.

Танки Leopard для України

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

У Давосі міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди готові допомогти оплатити сучасні танки Leopard 2, які інші країни відправляють в Україну.

19 січня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

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