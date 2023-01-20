"Шольцу нікуди буде діватися": генерал пояснив, чому Україна все ж таки отримає танки Leopard

Неофіційно вже всі сторони погодилися на передачу танків Україні, а офіційно про це буде оголошено 20 січня.

Маломуж спрогнозував, чи отримає Україна танки Leopard 2 / Фото УНІАН, ОП

Канцлер Німеччини Олаф Шольц буде змушений ухвалити рішення про надання Україні танків Leopard. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, неофіційно вже всі сторони погодилися на передачу танків Україні, а офіційно про це буде оголошено 20 січня під час чергового засідання на базі Рамштайн.

"В принципі, Німеччина вустами Шольца заявила, що готова передавати Leopard Україні. Коли 20 січня всі наші союзники зберуться разом і оголосять, що вони передають і в якій кількості, Шольцу точно нікуди буде діватися, тобто коли про передачу танків оголосять американці, канадці, фіни, поляки та британці, тоді і німці ухвалять відповідне рішення", - вважає Маломуж.

Він додав, що для здійснення самих поставок буде потрібно два-три тижні.

"Отже, в сукупності нам будуть надані БТРи, системи ПРО і ППО, танки тощо. Вже за місяць-півтора ми зможемо все це отримати, освоїти і почати потужну наступальну операцію, маючи великі ресурси", - вважає генерал.

Танки Leopard для України

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

У Давосі міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди готові допомогти оплатити сучасні танки Leopard 2, які інші країни відправляють в Україну.

19 січня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

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