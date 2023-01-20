"Ми відкриті, немає табу": Нідерланди готові поставити в Україну винищувачі F-16

Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 в Україну, якщо про це попросить український уряд.

Нідерланди готові поставити в Україну винищувачі F-16 / Вікіпедія

Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

За його словами, кабінет розгляне такий запит "неупереджено", і на поставку обладнання "немає табу", передає NL Times.

Представник партії Демократи 66 Сердсма звернувся до уряду Нідерландів з проханням поставити F-16 та бойові машини піхоти для ЗСУ.

У ході парламентських дебатів у четвер Сьорд Хукстра сказав, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 в Україну, якщо про це попросить український уряд.

За його словами, Нідерланди відправляють лише ті товари, які запитує Україна. Києву наразі передусім потрібне важке озброєння.

У Давосі міністр оборони Кайса Оллонгрен також заявила, що Нідерланди готові допомогти оплатити сучасні танки Leopard 2, які інші країни відправляють в Україну.

"Це, безумовно, те, що ми готові зробити", — сказала вона Bloomberg.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 16 січня у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправки систем Patriot в Україну.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів. Як йдеться на сайті Пентагону, Україна отримає системи протиповітряної оборони, бронемашини, бойові машини піхоти, боєприпаси та багато іншого.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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