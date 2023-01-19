Польща поставила ФРН ультиматум: або Берлін схвалить Leopard для ЗСУ, або Варшава надасть їх сама

Росія може піти в наступ на Україну в лютому, рішення щодо танків Leopard для ЗСУ має ключове значення, сказав польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Польща готова дати Україні 14 Leopard, але їй потрібні гарантії від інших країн - Моравецький / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Агресор Росія може піти на повторний наступ на Україну вже в лютому. Рішення щодо постачання Києву танків Leopard має ключове значення. Польща готова надати танки, але їй потрібні гарантії від союзників, і наразі найнадійнішою виглядає позиція Німеччини. Якщо Берлін не зважиться на схвалення постачань Leopard українській державі, Варшава передасть їх сама. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

В інтерв'ю Polsat він розповів про те, що новий наступ окупантів РФ на територію України може відбутися вже в лютому. Українська армія повинна підготуватися. Тому важливо, щоб Київ отримав всю необхідну військову техніку.

"Це рішення має вирішальне значення для України. Ймовірно, в лютому, згідно з різними експертними звітами та аналізами, Путін готується до нового наступу. На той час українці повинні переозброїтися і поповнити свої ресурси там, де танки або БМП були виведені з озброєння. Ось чому так важливо, щоб ми разом із західноєвропейськими країнами доукомплектували сучасні танкові бригади", - пояснив ситуацію Моравецький.

За його словами, Польща пропонує Україні 14 танків. Однак Варшаві потрібні гарантії того, що інші країни теж допоможуть. Позиція Берліна наразі виглядає сумнівно.

"Ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб канцлер і Німеччина якомога швидше відповіли на нашу пропозицію", - зазначив Моравецький.

Польський прем'єр уточнив, що Польща і ФРН домовилися передати танки Україні разом, але питання таких домовленостей є "другорядним". Тому якщо Берлін не наважиться схвалити Leopard для ЗСУ, Варшава зробить цей крок сама.

"Або ми отримаємо цю згоду, або зробимо все правильно самі. Тут найважливіше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якомога швидше запропонували свої сучасні танки, свою важку техніку. Від цього може залежати здатність захистити свободу в Україні, а значить і безпеку всієї Європи", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше уточнив, що Варшава готова відправити Києву 14 важких німецьких танків Leopard. За його словами, польська держава вже передала понад 260 танків часів СРСР і очікує, що військова допомога Україні посилюватиметься.

Німецьке видання Reuters 17 січня повідомило, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники ФРН чинили тиск на канцлера Олафа Шольца. Його закликали не зволікати з рішенням про надання Україні танків Leopard і дозволом іншим країнам на експорт цих машин Києву.

Пізніше журналісти розповіли, що Німеччина вже незабаром може ухвалити рішення про передачу танків Leopard Україні. Дискусії йдуть на рівні Федерального уряду ФРН. Після того, як Берлін схвалить відправку танків, інші країни зможуть відправити свої Leopard Україні.

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Загроза наступ Росії: