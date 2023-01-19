"100 Leopard – це капець окупантам": експерт сказав, як отримання танків може змінити ситуацію у війні

Україні можуть надати танки Leopard 2. Це наступальне озброєння дозволить українським воїнам швидше рухатися вперед і давати відсіч окупантам.

Отримання Україною танків Leopard може змінити ситуацію на фронті/ bundeswehr.de, скрін

Танки Leopard 2, про надання яких Україні зараз за кордоном точаться бурхливі дискусії, можуть сильно змінити ситуацію на фронті. Це потужне наступальне озброєння, і якби Україні надали 100 одиниць такої техніки, це суттєво допомогло б українським воїнам просуватися вперед і дати відсіч ворогу.

Про це сказав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман у коментарі "24 каналу". Він зазначає, що рішення щодо танків може бути ухвалене на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн".

Експерт розповів про переваги таких танків.

"Leopard 2 – це ікона стилю, вони дуже потужні. У них дуже хороша гармата, вона добре стабілізується, вони можуть стріляти на ходу. 100 Leopard – це капець окупантам", – зазначає Гетьман.

Він розповів, що у серійній версії Leopard 2 головним озброєнням є 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall. Така ж сама встановлена і на танки M1 Abrams.

У Leopard 2 в порівнянні з танками Leopard 1 збільшено екіпаж на одну людину – ще один член екіпажу відповідає за постріли. Крім цього, бойові машини краще захищені від детонації – там стоять спеціальні пластини, які у разі вибуху відводять вибухову хвилю в бік від екіпажу.

Броня на Leopard 2 може захистити від протитанкової зброї, наприклад, від РПГ 7 чи подібній.

Експерт вважає, що Україні може вдатися зібрати 300 танків, про необхідність яких говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Серед цього списку можуть опинитися 100 танків Leopard, кілька британських Challenger 2, легкі французькі танки і, можливо, американські Abrams.

Надання Україні танків Leopard

Раніше повідомлялося, що у Німеччині незабаром може бути прийнято рішення про надання Україні танків Leopard. Про це пише агентство Reuters. Зазначається, що про передачу важкої бронетехніки говорять на рівні німецького уряду.

Польща розраховує, що країни Європи передадуть Україні до 100 танків. Варшава передає 14 танків Leopard. Повинні визначитися зі своїм рішенням Данія, Фінляндія і Німеччина. Танки Leopard є у 12 країн, але для того, щоб їх передали Києву, потрібен дозвіл від Берліна, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Як стало відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову президенту США Джо Байдену. Він сказав, що танки поїдуть в Україну лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про поставку ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну. У Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про надання військової допомоги Україні.

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