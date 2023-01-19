Німеччина осоромилася: Бундестаг не проголосував за передачу Leopard Україні

Німеччина поки не тільки відмовляється особисто передавати Leopard Україні, але і не затвердила дозвіл для інших країн.

Леопард, Німеччина / УНІАН та Вікіпедія

Сьогодні, 19 січня, у Бундестазі мали голосувати за передачу танків Leopard Україні, але питання на голосування навіть не виставили. Як виявилося, більшість фракцій проти.

Як повідомляє прес-служба німецького парламенту, депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС, яка передбачає початок поставок танків Leopard в Україну.

Проти голосування з цього питання виступили:

коаліція - соціал-демократична партія Німеччини (СДПН),

партія "Союз-90" / "Зелені",

Вільна демократична партія (ВДП),

праворадикальна "Альтернатива для Німеччини"і "Ліві".

"Після палких дебатів Бундестаг передав пропозицію в Комітет у закордонних справах для подальшого обговорення", - уточнюють в Бундестазі.

Відзначимо, що Німеччина поки не тільки відмовляється особисто передавати Leopard Україні, але і не затвердила дозвіл, який би дозволив іншим країнам проводити відповідні поставки.

Танки Leopard 2 для України

Польський президент Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава готова передати Києву 14 німецьких танків Leopard.

Він нагадав – Польща вже віддала Україні більше 260 старих радянських танків часів Радянського Союзу і чекає, що військова допомога Україні буде посилюватися.

Журналісти Reuters 17 січня розповіли, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини натиснули на канцлера Олафа Шольца.

Главу німецького уряду закликали не зволікати з танками Leopard для України і дозволом на їх експорт.

Пізніше німецькі журналісти повідомили, що у ФРН можуть незабаром прийняти рішення про постачання Leopard Україні. Дискусії проводяться на рівні федерального уряду Німеччини. Після того як Берлін дасть добро на передачу танків, інші держави зможуть відправляти їх Україні.

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