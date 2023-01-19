Німецька Rheinmetall готова дати Україні 100 танків: Leopard 1,2 і британські Challenger 1 - ЗМІ

Рішення про передачу компанією Rheinmetall танків Україні вигідно і ФРН - в такому випадку не потрібно буде відмовлятися від своєї зброї на користь України.

Україна може отримати в Німеччині німецькі танки Leopard і британські Challenger / Колаж Bundeswehr, Вікіпедія

Німецький виробник військової техніки Rheinmetall готовий передати Україні 100 бойових танків. Серед них Leopard 1, Leopard 2, а також британські Challenger 1. Таке рішення вигідне і самій Німеччині, оскільки не треба буде віддавати бойові машини Києва з балансу своєї армії.

Як повідомляє Handelsblatt, німецька Rheinmetall може закупити і оновити велику двозначну кількість танків Великобританії в Омані. Такі бойові машини пізніше цього року можуть бути поставлені Україні.

Крім цього, компанія пропонує поставити Україні танки Leopard 1 і Leopard 2. Відзначається, що більш стара модель Leopard 1, якої налічується 20 танків, може бути переобладнана і продана в цьому році. Ще 80 танків передадуть за 20 місяців.

Також вказується, що танки Leopard 1 є і у компанії FFG – у неї є можливість їх оновити для України. Однак наразі незрозуміло, як ключовий виробник Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) може брати участь в потенційних поставках відповідної військової техніки.

Танки Leopard 2 для України

Польський президент Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава готова передати Києву 14 німецьких танків Leopard.

Він нагадав – Польща вже віддала Україні більше 260 старих радянських танків часів Радянського Союзу і чекає, що військова допомога Україні буде посилюватися.

Журналісти Reuters 17 січня розповіли, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини натиснули на канцлера Олафа Шольца.

Главу німецького уряду закликали не зволікати з танками Leopard для України і дозволом на їх експорт.

Пізніше німецькі журналісти повідомили, що у ФРН можуть незабаром ухвалити рішення про постачання Leopard Україні. Дискусії проводяться на рівні федерального уряду Німеччини. Після того як Берлін схвалить передачу танків, інші держави зможуть відправляти їх Україні.

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