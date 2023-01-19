У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну: "Кожна країна ухвалює власне рішення"

Джо Байден вважає, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення щодо того, яку допомогу і які види техніки надати Україні.

Олаф Шольц поставив умову для поставок танків в Україну / Фото ua.depositphotos.com, Офіс президента

У Білому домі вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне рішення про надання військової допомоги Україні.

"Президент (Джо Байден, - ред.) вважає, що кожна країна повинна ухвалювати своє власне суверенне рішення щодо того, яку допомогу з безпеки і які види техніки вони готові надати Україні", - сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За її словами, США вітають рішення Німеччини та Великої Британії про надання військової техніки та озброєння.

Також вона додала, що очевидна "солідарність націй" у підтримці України. Однак "це рішення кожної країни".

Танки Leopard для України

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти зазначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

17 січня ЗМІ писали про те, що в Німеччині незабаром може бути ухвалено рішення про надання Україні танків Leopard.

18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

Інші новини: