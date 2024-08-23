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"Неадекватна реакція": росіяни різко змінили ставлення до Путіна - що відомо

Юрій Берендій
23 серпня 2024, 12:19
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Аналітики вказують на те, що росіяни сприйняли реакцію Путіна на події в Курській області як "неадекватну" та навіть "образливу".
'Неадекватна реакція': росіяни різко змінили ставлення до Путіна - що відомо
Росіяни різко змінили ставлення до Путіна через події в Курську ( / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російське населення різко змінило ставлення до російського диктатора Володимира Путіна після того, як українські військові 2 тижні тому розпочали військову операцію на території Курської області. Про це повідомляє New York Times з посиланням на аналіз компанії FilterLabs AI.

Зазначається, що компанія FilterLabs аналізує настрої росіян, відстежуючи коментарі в соціальних мережах, інтернет-публікації та новинні сайти за допомогою комп'ютерної моделі.

Хоча російські ЗМІ намагаються показати події війни в позитивному світлі, акцентуючи увагу на гуманітарних зусиллях уряду, деякі користувачі соцмереж висловлюють невдоволення.

відео дня

Згідно з аналізом FilterLabs AI, багато онлайн-публікацій вказують на те, що просування України вперед сприймається як провал російського уряду, зокрема особисто Володимира Путіна.

Репутація Путіна почала погіршуватися ще минулого року після короткочасного збройного повстання під керівництвом Євгена Пригожина, але настрої стали більш негативними після початку українського наступу в Курській області.

"Реакція Путіна на вторгнення була сприйнята в кращому випадку як неадекватна, а в гіршому - як образлива", - сказав Джонатан Тойбнер, генеральний директор компанії FilterLabs.

Як повідомляє видання, ставлення до Путіна залишається більш позитивним у Москві, де Росія суворіше контролює ЗМІ та громадські дискусії. Однак навіть там підтримка Путіна поступово знижується, хоча й не так швидко, як в інших частинах країни. Водночас у віддалених регіонах Росії розчарування Кремлем посилюється.

Американські чиновники попереджають, що ще рано говорити про довгострокові наслідки для репутації Путіна. Вони зазначають, що після закінчення заколоту Пригожина, позиції Путіна в країні швидко відновилися, і він продовжує ефективно впливати на громадську думку.

Однак тривала втрата популярності може ускладнити здатність Кремля ефективно вести війну в Україні.

"Зараз важко визначити ефект українського контрнаступу. Але очевидно, що це шокує і, для Путіна, бентежить. Кремлівська пропаганда, вкидання і відволікання уваги можуть зробити так багато лише перед обличчям поганих новин, які широко обговорюються по всій Росії", - сказав Тойбнер.

Ставлення до Путіна різко погіршилося в тих регіонах Росії, де Кремль активно займається вербуванням військових. Успіх цієї стратегії залежить від здатності Кремля контролювати сприйняття війни.

"Якщо престиж і популярність Путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни вважатимуть, що війна йде погано), Кремлю буде складніше поповнювати свої військові ряди", - йдеться в аналізі FilterLabs.

Кремль продовжує контролювати, як російські національні ЗМІ висвітлюють війну, хоча лише деякі з них надають значущі матеріали. Регіональні ЗМІ, за словами Тойбнера, менш схильні до прикрашання новин.

FilterLabs також відстежує російську дезінформацію. Тойбнер зазначив, що Кремль розпочав цілеспрямовану пропагандистську кампанію в прикордонних регіонах після початку українського контрнаступу, попереджаючи про "психологічні операції" України проти росіян.

Проте навіть коли місцеві новинні сайти поширювали пропаганду, вони також включали інформацію про українське вторгнення — таку, яку важче було знайти в Москві. Цей метод подачі поганих новин разом із пропагандою був відомий у Радянському Союзі як "гнилий оселедець".

Наприклад, одна з публікацій описувала російську військову могутність навіть у контексті артилерійської дуелі, яку українські війська намагалися провести в Курській області.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо про бої на Курщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові активно наступають у Курській області, що не лише захистить українців, а й змусить Путіна зрозуміти, що без миру на умовах України ситуація тільки погіршиться. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Поки Путін не може розробити чіткий план дій у Курській області, ЗСУ мають можливість атакувати там, де Росія цього не очікує. Крим наразі є слабкою ланкою для російських окупантів, і ЗСУ можуть скористатися цим, щоб розпочати операцію з його звільнення, зазначив військовий експерт Олег Жданов.

За кілька місяців до прориву українських сил у Курську російський генерал Лапін розпустив комітет, відповідальний за захист регіону, залишивши кордон без оборони. ЗСУ вирішили скористатися цією ситуацією, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

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