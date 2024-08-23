ЗСУ замикають кільце: у Курській області росіян беруть в оточення – експерт РФ

Українські солдати "впритул стоять" на березі річки Сейм у районі Кореневого, підкреслив Ян Матвєєв.

https://glavred.net/world/vsu-zamykayut-kolco-v-kurskoy-oblasti-rossiyan-berut-v-okruzhenie-ekspert-rf-10590728.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Бої в Курській області тривають на західній і південно-східній околиці плацдарму, який створили ЗСУ, водночас українські військові зруйнували останній із понтонних мостів через річку Сейм, які зводяться російськими військовими на місці зруйнованих раніше капітальних переправ.

"І тепер стоїть велике питання: чи справді російські війська залишаться в районі Тьоткіно вздовж кордону і потраплять, імовірно, в оточення, чи вони намагатимуться далі відступати через наведені мости", - розповів в ефірі Сurrenttime російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Він каже, що тимчасові мости росіяни наводять для постачання, а не для виведення угруповання, водночас ознак того, що російські солдати йдуть зі своїх позицій уздовж кордону, поки не було.

відео дня

Аналітик підкреслив, що українські солдати тим часом "впритул стоять" на березі річки Сейм у районі Кореневого.

"Виходить, що вони замкнули це, можна сказати, кільце, яке складається з одного боку з їхніх позицій, з іншого боку - українського кордону, а з третього боку - річки Сейм. Природно, це ще не повноцінне оточення, тобто у російських військових є деякі можливості якось протидіяти або вийти з цього району", - додав Матвєєв.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше в Офісі президента назвали мету операції в Курській області. Сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред