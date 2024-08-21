ЗСУ скористались помилкою військового командування РФ у Курській області - WSJ

Кордон у Курській області залишився без оборони за наказом російського генерала, який провалив оборону Харківщини у 2022 році.

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Генерал бачив накопичення військ ЗСУ, однак не став посилювати заходи безпеки на кордоні / Колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, росЗМІ, Вікіпедія

За декілька місяців до прориву українських сил на територію країни-агресора Росії, а саме Курської області, російський генерал Лапін розпустив раду, яка опікувалася захистом регіону. Через це лінія кордону там залишилася без оборони.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, саме цим вирішили скористатися ЗСУ. При цьому, генерал Лапін знав про скупчення українських військ біля кордону, однак посилювати охорону області не вважав за потрібне.

В результаті під час прориву в Курську область у регіоні однією з найбільших проблем Росії стала критична нестача військовослужбовців.

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Крім того під час наступу українців окупанти залишились без єдиного центру контролю. Російські МВС, ФСБ та Міністерство оборони почали між собою змагатися за те, хто стане головним, що призвело до справжнього хаосу.

Що цікаво - Лапін вже зазнавав провалу у боротьбі проти України. У 2022 році під його керівництвом було угруповання окупантів на Харківському напрямку. Тоді ЗСУ вдалося провести блискучу деокупацію і вигнати ворога з майже усієї області за тиждень часу.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Бої у Курській області - останні новини

Нагадаємо, військове командування РФ передислокувало підрозділи з напрямку Часів Яру до Курської області для протидії операції Збройних сил України.

Напередодні у Сполучених Штатах Америки заяявили, що обговорюють з українським керівництвом стратегічні цілі ЗСУ в Курській області. Бойова майстерність українських воїнів змусила росіян попрацювати над відповіддю.

Раніше повідомлялося, що Курська операція не лише зірвала плани РФ захопити Сумську область, однак і створила буферну зону. Як результат, це знизило інтенсивність її обстрілів. Окрім цього, окупантам довелось звільнити деякі ділянки фронту.

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