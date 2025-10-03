Не врятує навіть Китай: експерт розповів, як прищучити Путіна по-крупному

За його словами, нам не слід недооцінювати противника.

Експерт розповів, як прищучити Путіна по крупному / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Яка слабкість у Росії

Як змусити Путіна припинити війну

У Росії є ще закупівлі нафти і газу, що дозволяють їй триматися і воювати, але дефіцит бюджету невблаганно зростає.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, нам не слід недооцінювати противника.

"Європейці, до речі, досі не ловлять у Балтійському морі судна, які йдуть без документів, і продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається. Тож запаси і засіки ще є, тому що створено цілу інфраструктуру обходу санкцій", - зазначив експерт.

Загородній вважає, що наше завдання - зробити так, щоб запаси Росії, які дають їй змогу воювати, різко скорочувалися.

"Наприклад, дефіцит бюджету РФ уже більший, ніж планувалося, у вісім разів. А що буде за підсумками року? Дефіцит бюджету в розмірі 8-10 трильйона рублів замість запланованого на рівні 1,3 трильйона? Гроші Росії взяти ніде, тому що ніхто їй не позичає - ні Захід, ні Китай", - підсумував експерт.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти фінансового сектора. Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Який вплив мають санкції на Росію? / Главред - інфографіка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти і він закликав припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт з Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, щоб знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

