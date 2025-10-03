Не врятує навіть Китай: експерт розповів, як прищучити Путіна по-крупному

Ви дізнаєтеся:
- Яка слабкість у Росії
- Як змусити Путіна припинити війну
У Росії є ще закупівлі нафти і газу, що дозволяють їй триматися і воювати, але дефіцит бюджету невблаганно зростає.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.
За його словами, нам не слід недооцінювати противника.
"Європейці, до речі, досі не ловлять у Балтійському морі судна, які йдуть без документів, і продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається. Тож запаси і засіки ще є, тому що створено цілу інфраструктуру обходу санкцій", - зазначив експерт.
Загородній вважає, що наше завдання - зробити так, щоб запаси Росії, які дають їй змогу воювати, різко скорочувалися.
"Наприклад, дефіцит бюджету РФ уже більший, ніж планувалося, у вісім разів. А що буде за підсумками року? Дефіцит бюджету в розмірі 8-10 трильйона рублів замість запланованого на рівні 1,3 трильйона? Гроші Росії взяти ніде, тому що ніхто їй не позичає - ні Захід, ні Китай", - підсумував експерт.
Санкції проти Росії - останні новини за темою
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти фінансового сектора. Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти і він закликав припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт з Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, щоб знайти варіанти його посилення.
Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.
Вам може бути цікаво:
- Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину
- "Санкції власними руками": як Україна вставляє палиці в плани Кремля
- Санкції проти Росії: в ЄС придумали, як обійти вето Угорщини - Politico
Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред