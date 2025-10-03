Рус
Не врятує навіть Китай: експерт розповів, як прищучити Путіна по-крупному

Сергій Кущ
3 жовтня 2025, 20:41
За його словами, нам не слід недооцінювати противника.
Експерт розповів, як прищучити Путіна по крупному
Експерт розповів, як прищучити Путіна по крупному / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Яка слабкість у Росії
  • Як змусити Путіна припинити війну

У Росії є ще закупівлі нафти і газу, що дозволяють їй триматися і воювати, але дефіцит бюджету невблаганно зростає.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, нам не слід недооцінювати противника.

"Європейці, до речі, досі не ловлять у Балтійському морі судна, які йдуть без документів, і продовжують робити вигляд, що нічого не відбувається. Тож запаси і засіки ще є, тому що створено цілу інфраструктуру обходу санкцій", - зазначив експерт.

Загородній вважає, що наше завдання - зробити так, щоб запаси Росії, які дають їй змогу воювати, різко скорочувалися.

"Наприклад, дефіцит бюджету РФ уже більший, ніж планувалося, у вісім разів. А що буде за підсумками року? Дефіцит бюджету в розмірі 8-10 трильйона рублів замість запланованого на рівні 1,3 трильйона? Гроші Росії взяти ніде, тому що ніхто їй не позичає - ні Захід, ні Китай", - підсумував експерт.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти фінансового сектора. Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Главред - інфографіка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти і він закликав припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт з Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, щоб знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

До 15 жовтня ТОП-3 знаки накриє хвиля щастя: кому зірки обіцяють зміни

До 15 жовтня ТОП-3 знаки накриє хвиля щастя: кому зірки обіцяють зміни

Несподівано простий трюк допоможе витрачати менше: як заощадити на опаленніВідео

