Прихопили полонених і цінну інформацію: ГУР здійснило зухвалий рейд в тил РФ

Розвідникам вдалося не лише ліквідувати окупантів, а й взяти росіян в полон і пройти 27 кілометрів через ворожі позиції.

ГУР здійснило глибокий рейд на 27 км / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ГУР

Головне:

ГУР здійснило рейд у тил російських окупантів

ДРГ ліквідувала двох окупантів, двох поранила та ще двох взяла в полон

Полонені росіяни надали важливі розвіддані

Українські розвідники здійснили успішний рейд у тил російських окупантів. Операція розгорталася у грудні 2025 року в районі Каховського водосховища на Запорізькому напрямку. Про це повідомило ГУР.

Диверсійно-розвідувальна група здійснила глибокий рейд у районі Каховського водосховища. Під час бойового виходу бійці ліквідували двох російських окупантів, ще двох поранили, а двох захопили в полон.

Найскладнішим етапом операції став відхід. Бійці "Братства" здійснили тривалий супровід полонених на відстань близько 27 кілометрів. Попри складні умови, розвідникам вдалося успішно вивести затриманих на підконтрольну Україні територію.

"Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами", - розповіли в ГУР.

Операція розвідників виявила серйозні прогалини в оборонній системі загарбників. Виявилося, що ворог не очікує активних дій українських ДРГ у глибокому тилу і виявляється нездатним чинити ефективний опір.

Після завершення операції тодішній начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу "Братство" державними та відомчими нагородами.

Рейд в тил ворога / Фото: скріншот

Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що під час планування ударів Україна цілеспрямовано обирає стратегічно важливі цілі. Йдеться не лише про військові об’єкти, а й про ключові економічні та науково-виробничі центри, які формують бюджетні надходження РФ і посилюють її воєнний потенціал.

За словами експерта, ураження таких об’єктів зменшує здатність Кремля фінансувати війну, забезпечувати армію технікою та підтримувати роботу оборонної промисловості.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

