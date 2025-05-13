Ідеться не тільки про торгівлю нафтою і газом: які санкції будуть введені проти РФ

Про що говорить Єрмак:
- Проти санкції можуть бути введені жорсткі санкції
- Йдеться не тільки про торгівлю нафтою і газом
У четвер, 15 травня, у Туреччині запланована зустріч України та РФ. Якщо російська делегація відмовиться від припинення вогню, проти неї буде введено нові санкції. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Welt.
Він також додав, що санкції мають бути ефективними і болючими. Спочатку санкцій було недостатньо, але через три роки система економічного тиску почала працювати. Єрмак стверджує, що зараз російська економіка перебуває в поганому стані.
Санкційні заходи мають координувати США. Йдеться про санкції проти торгівлі нафтою і газом, а також проти фінансової системи РФ.
"На мою думку, нам необхідно негайно вжити дуже жорстких заходів і продовжити чинити сильний тиск на Росію (якщо РФ відмовиться від припинення вогню - ред.). Тільки мова сили змусить Росію сісти за стіл переговорів", - сказав Єрмак.
Санкції проти РФ - головні новини
Раніше повідомлялося про те, що Берлін висунув ультиматум Путіну. Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.
Нагадаємо, раніше "коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України підготували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.
Як повідомляв Главред, лідери Франції та Великої Британії виступили з жорсткою заявою, пригрозивши Росії новими санкціями в разі відмови від дотримання припинення вогню.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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