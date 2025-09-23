Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину

Вашингтон не вводить жорсткі санкції проти Росії, аби зберегти можливість виступати посередником у мирних переговорах між Москвою та Києвом, вказує Рубіо.

Чому США не вводять санкції проти Росії / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Вашингтон утримується від запровадження жорстких санкцій проти Росії. В ефірі NBC News він заявив, що це завадило б його ролі посередника між Москвою та Києвом, передає Sky News.

"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - сказав Рубіо.

Держсекретар США також не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії в майбутньому. Його заява прозвучала на тлі останніх російських провокацій у Європі.

Держсекретар США Рубіо заявив, що у майбутньому Вашингтону, ймовірно, доведеться вдатися до суворіших санкцій проти Росії. Його слова пролунали на тлі останніх російських провокацій у Європі та заяв НАТО про масштабність загроз з боку РФ.

Водночас він різко розкритикував європейські держави за продовження закупівель російської нафти й газу, назвавши це "абсурдом". Рубіо закликав союзників докладати більше зусиль для посилення тиску на Москву.

"Деякі країни просять США впровадити більше санкцій, але є держави в Європі, які роблять недостатньо, тому, думаю, вони мають діяти активніше", - стверджує він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Як санкції США можуть вплинути на Росію - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак, коментуючи можливі кроки США та Європи щодо Росії, зазначив, що товарообіг між Вашингтоном і Москвою є мінімальним. Саме тому США не висувають прямих санкцій проти РФ, а зосереджуються на опосередкованих обмеженнях, спрямованих на треті країни, зокрема Китай та Індію.

Він також нагадав, що президент США закликає європейських партнерів до рішучіших дій, зокрема — до відмови тих країн ЄС, які досі купують російські енергоносії, від цієї практики.

На думку Новака, за наявності політичної волі Вашингтон має можливість запровадити чимало дієвих санкцій — як прямих, так і непрямих, у тому числі в банківській та енергетичній сферах Росії.

"Якими можуть бути американські енергетичні санкції, якщо США не купують російські нафту і газ? Обладнання, техніка, інструменти, програмне забезпечення в енергетиці здебільшого американські. Повна заборона на продаж Росії будь-якої техніки та обладнання буде серйозним ударом по російській економіці, особливо зараз, коли Україна так ефективно завдає ударів по російських енергетичних об'єктах. Якщо повністю відрізати Росію від можливості імпортувати обладнання, це буде болючим ударом, тому що вона не зможе відновлювати те, що зараз ЗСУ успішно знищують або виводять з ладу", - додав Новак.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти тепер поводяться дуже нахабно щодо Європи і можуть продовжувати ескалацію, намагаючись примусити європейські країни скоротити допомогу Україні, а не безпосередньо провокувати НАТО. Таку оцінку дав військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За словами аналітикині розвідки США Ребекки Коффлер, загроза ядерної війни нині на високому рівні — Путін фактично тримає палець на "ядерній кнопці". Проліт російських дронів над Польщею та Румунією й вторгнення МіГ-31 у повітряний простір Естонії вона розцінює як небезпечну ескалацію зі сторони Кремля. Вона вказує на те, що Путін, ймовірно, перевіряє реакцію НАТО і прагне знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету, пише The Telegraph.

Німецький професор військової історії Зенке Найтцель зауважує, що теоретично Росія могла б атакувати одну з країн НАТО зараз, бо має достатні ресурси. Проте, на його думку, Москва не наважиться на це доти, доки українські сили зберігають здатність завдавати глибоких ударів по російських цілях, зокрема по нафтовій інфраструктурі.

