"Санкції власними руками": як Україна вставляє палиці в плани Кремля

Руслан Іваненко
25 вересня 2025, 18:57
Українські сили нарощують виробництво дронів і ракет, щоб здійснювати удари по глибині Росії та змінювати хід війни.
дрон, атака на НПЗ
Українські підрозділи організовують десятки нічних ударів по території Росії, завдаючи збитків її економіці / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скріншот

Коротко:

  • Україна виробляє мільйони дронів і зброї
  • Уражено завод "Газпрому" та нафтопровід у Брянську
  • Морські дрони витіснили російські кораблі з Чорного моря

Україна, яка на початку повномасштабної війни майже повністю залежала від західного озброєння, сьогодні сама виробляє мільйони дронів різних типів та інші види зброї. Ці системи активно застосовуються на фронті, а також для ударів по глибині Росії.

Як пише The Atlantic, завдяки морським безпілотникам українські сили витіснили російські кораблі з Чорного моря та регулярно атакують далекі цілі, що, на думку багатьох українців, може змусити Москву завершити війну.

Ураження стратегічних об’єктів Росії

Нещодавно було вражено газопереробний завод "Газпрому" в Астрахані – один з найбільших газохімічних комплексів у світі, а також ключову ділянку нафтопроводу у Брянську.

ЗМІ повідомляє, що саме цей оптимізм президент України Володимир Зеленський передав президенту США Дональду Трампу, який нещодавно заявив, що Україна "в змозі боротися і повернути собі всю територію в первісному вигляді".

Окрему увагу привернула компанія Fire Point, яка виробляє великі безпілотники дальньої дії. Її новітня розробка – крилата ракета Flamingo – здатна уражати цілі на відстані до 3 000 км. Це стало ключовим елементом української кампанії проти російських нафтопереробних заводів і нафтопроводів.

Санкції "власними руками" України

При цьому, як зазначає The Atlantic, Трамп досі не здійснив реального тиску на Росію та поступово знімає санкції адміністрації Байдена, просто не оновлюючи їх. Таким чином, атакуючи енергетичну галузь, українці фактично накладають "санкції" власними руками.

Український офіцер, який координує далекобійні удари, пояснив, що подібні атаки почалися ще на початку війни. "Спорадичні" удари по цілях у глибині Росії активізувалися після отримання США безпілотників у рамках програми Phoenix Ghost, хоча вони виявилися вразливими до російських систем РЕБ і мали обмеження у використанні. Це, однак, дало поштовх створенню українських підрозділів далекобійних дронів.

За словами офіцера, тепер такі підрозділи здійснюють кілька десятків ударів по території Росії щоночі.

Він наголосив, що втрати російських військових не зупиняють Кремль:

"Росія здатна витримувати надзвичайно високі втрати в людях. Їм байдуже на людські життя", – сказав він.

Водночас, за його словами, "втрата грошей для Росії болюча", адже вони необхідні для утримання олігархічної системи та мотивації солдатів.

Вплив на економіку Росії та інфляцію

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в Росії призвели до суттєвого дефіциту пального та підвищення цін на бензин. Це, на думку експертів, не лише збільшує витрати бізнесу і населення, а й створює додатковий тиск на економіку країни-агресора, пришвидшуючи інфляційні процеси.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з іншими силами оборони здійснили удар по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними Генштабу, в районі підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удари українських захисників по нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах Росії суттєво обмежили її нафтову галузь, яка має критичне значення для окупантів.

Крім того, українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі, пише Bloomberg.

Про джерело: The Atlantic

The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

війна в Україні атака дронів Удари вглиб РФ
Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВідео

11:59

Чи можна давати речі після заходу сонця: священник відповівВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

