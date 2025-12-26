Рус
НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

Сергій Кущ
26 грудня 2025, 21:55
Україна вже продемонструвала, як може воювати.
НАТО раптово знадобилася допомога України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, Pixabay

Військові країн НАТО все частіше звертають увагу на український досвід протидії безпілотникам і фактично просять Київ поділитися практичними рішеннями. Альянс шукає недорогу альтернативу дорогим ракетам ППО для боротьби з масованими атаками дронів, і саме Україна вже продемонструвала, як це може працювати на практиці.

Як пише Business Insider, ключовий інтерес НАТО викликають українські дрони-перехоплювачі, які щодня використовуються для знищення російських ударних БПЛА типу "Шахед". Ці системи стали пріоритетним напрямком інвестицій в оборону України 2025 року на тлі стрімкого нарощування Росією виробництва безпілотників. Україна випускає сотні перехоплювачів на добу, водночас вартість деяких моделей становить близько 2,5 тисячі доларів - у рази дешевше за "Шахедів", ціна яких оцінюється щонайменше в 35 тисяч доларів.

Журналісти зазначають, що такі перехоплювачі суттєво посилили українську систему ППО. Вони здатні вражати швидші цілі та працювати на більших висотах, ніж мобільні вогневі групи з кулеметами.

Цей фактор виявився особливо важливим для країн НАТО після інцидентів, коли російські дрони порушували повітряний простір Польщі та Румунії. Тоді в Альянсі всерйоз задумалися, наскільки раціонально застосовувати винищувачі з дорогими ракетами проти дешевих БПЛА.

На цьому тлі НАТО почало активну розробку власних дронів-перехоплювачів, однак при цьому спирається на український бойовий досвід. Зокрема, Польща та Румунія вже розгортають американську систему Merops, яка, за даними видання, допомогла знищити понад 1900 російських цілей в Україні. Паралельно західні країни посилюють пряму співпрацю з Києвом.

Так, Велика Британія у вересні оголосила про плани налагодити масове виробництво тисяч українських дронів-перехоплювачів для потреб ЗСУ. США також беруть участь у створенні цієї зброї спільно з українськими розробниками. У НАТО визнають: українські рішення не тільки економічно ефективні, а й вказують на майбутнє сучасної війни, де ключову роль відіграють дешеві, масові та технологічно гнучкі засоби протиповітряної оборони.

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці. Відомо щонайменше про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і дальніх дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарата дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Про джерело: Business Insider

Business Insider - американський новинний веб-сайт бізнесу і технологій, запущений у лютому 2009 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Раяном і є авторитетною аналітичною агенцією, на яку посилаються такі видання, як "Нью-Йорк Таймс" і засоби масової інформації, як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він сягнув у 2014 році відвідуваності 221 мільйона осіб на місяць, пише Вікіпедія.

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

