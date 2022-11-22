"Народна війна": Путін задумав оголосити повну мобілізацію в Росії - ЗМІ

Володимир Путін нібито хоче оголосити повну мобілізацію в Росії / Фото: сайт Кремля, Telegram

Президент Росії Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, на нараді з представниками керівництва силового і військового блоків Путін обговорював новини з фронту. Диктатору доповіли про складну ситуацію на війні в Україні, проблеми з екіпіровкою, озброєнням і мотивацією мобілізованих.

"На цьому фоні Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна й треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Путін нібито вважає "достатнім" призов ще 2 мільйонів осіб, з яких приблизно 300 тисяч - жінки.

"Учасники наради без особливого ентузіазму підтримали президента. Представники керівництва військового блоку підтвердили можливості й готовність до проведення мобілізації, починаючи з січня 2023 року. Путін поділився ідеєю, яку запропонував Сергій Кирієнко - закликати в рамках мобілізації, здебільшого, людей з українськими прізвищами, мовляв, нехай українці один одного знищують", - пише генерал СЗР.

За даними каналу, Путін також запропонував разом з мобілізацією оголосити і воєнний стан по всій країні або щонайменше на більшій частині території Росії.

"Народна війна", коли "все для фронту, все для перемоги", тепер є головною темою обговорень Путіна з оточенням. Велика кількість жертв серед мобілізованих, на думку президента, лише згуртує російське суспільство і зміцнить діючий режим, причому незалежно від того, чи буде результатом перемога або поразка", - зазначив генерал СЗР.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палили адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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