Ракети закінчуються: потенціалу РФ залишилося на 3 масовані атаки - ЗМІ

У РФ закінчуються запаси крилатих ракет / vpk.name

У РФ істотно скоротився запас крилатих ракет після масованих обстрілів мирних міст та цивільної інфраструктури України.

Після того як минулого тижня РФ завдала чергового ракетного удару по мирних українцях, російського ракетного потенціалу вистачить не більше ніж ще на 3 масовані атаки. Про це йдеться в матеріалі УП з посиланням на дані високопоставлених джерел в силовому блоці.

"Як переконують "УП" високопоставлені джерела в силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних 15 листопада", - зазначають автори статті

Водночас журналісти звертають увагу на те, що для відновлення ракетного запасу Росії потрібно від 14 до 16 місяців, адже на сьогодні окупанти використовують залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновити які власним виробництвом не здатні.

"Російська армія вже змушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки", — стверджують автори публікації.

Ракетний потенціал РФ: дані Міноборони

Водночас міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані використання російськими загарбниками ракет різних типів.

"Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські сили ППО; безглузді російські ракетні війська; санкції; час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!", — підкреслив міністр оборони.

/ @oleksiireznikov

Поставки іранського озброєння РФ

Нагадаємо, раніше вибухнув скандал через постачання іранського озброєння РФ. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

"Мені здається, що необхідно не просто санкції, або ембарго вводити, мені здається, що можна було б наносити конкретні удари по виробництву дронів і балістичних ракет і т.д. не може така держава безкарно це робити далі", — зазначив він.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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