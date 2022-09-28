Перші мобілізовані з РФ вже в Україні: частина з них загинула, частина вже в полоні

Перші мобілізовані з РФ вже в Україні / скріншот

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні.

Під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

"Вони вже поповнили підрозділи, які обороняються під Сватовим, Лиманом та Куп'янськом. Частина з них загинула, частина вже в полоні. Все дуже швидко. Доля їх сумна, тому що їм не дають готуватися взагалі", - сказав він.

Нагадаємо, що в Харківській області в лісі поблизу Куп'янська бійці 92-ї бригади взяли в полон переляканого першого частково мобілізованого.

Росіянин здався в полон / скріншот

У соціальних мережах опублікували кадри окупанта. За словами росіянина, він перебував на службі всього три дні і був мобілізований з Ростовської області РФ.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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