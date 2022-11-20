Залучать священиків і гіпнотизерів: охорону Путіна почали готувати до можливого держперевороту - ЗМІ

У Москві готуються захищати Путіна від перевороту / Фото pixabay.com

В Росії почали готуватися до можливого державного перевороту. Нещодавно Федеральна служба охорони влаштувала в Москві планово-тактичні навчання з нейтралізації загроз тероризму і захисту об'єктів вищих органів влади. Також ФСО готує особовий склад до "масованої ідеологічної атаки".

Як повідомляє The Insider, в РФ бояться, що проти кремлівської влади будуть використані ЗМІ, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз. Серед заходів у відповідь планують "контрнавіювання", проведення щотижневих політзанятій, колективний похід в храм і виявлення офіцерів ФСО з нестійкою психікою і неадекватною реакцією.

За реалізацію плану відповідає безпосередньо заступник директора ФСО генерал Олександр Комов, який нібито не лише відрізняється підвищеною пильністю, а й уважно прислухається до порад астрологів і екстрасенсів.

Крім того, в РФ побоюються, що ворог буде домагатися "зниження психологічної стійкості особового складу, його моральної дезорієнтації та доведення до стану неготовності чинити опір". У числі головних загроз в РФ називають телебачення, радіо, друковані ЗМІ, соцмережі, книги, брошури, листівки і плакати.

Також ФСО РФ вважає, що для держперевороту проти Кремля будуть використані громадські рухи, неурядові та релігійні організації. Особливий упор робиться на деяких осіб, "підготовлених для психологічного зараження особового складу і таких, що володіють гіпнотичними здібностями". При цьому в в ФСО не уточнюють, що це за особи і яким чином вони можуть загіпнотизувати і психологічно заразити кремлівську охорону.

Крім соцмереж і гіпнозу в Росії вважають, що противник має намір застосувати більш "витончені" методи: програмні та апаратні закладки, що містять функції створення звукових і візуальних ефектів, психокоректуючі ігри, а також хімічні та біологічні рецептури психологічної дії.

Держпереворот у Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що в Росії назріває державний переворот, і він буде таким же раптовим, як втеча російських окупантів з Харківської області та з правобережжя Херсонщини. За словами Подоляка, зараз в РФ відбувається системний процес дезінтеграції. Зміна влади в РФ може статися швидше, ніж на це можна сподіватися.

Російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що військова перемога України та повалення російського диктатора Володимира Путіна прямо взаємопов'язані. Зокрема, взяття Херсона, вторгнення українських військ до Криму може створити передумови для державного перевороту в РФ.

Після того як 15 листопада стався інцидент з влученням ракети на територію Польщі, російський диктатор Володимир Путін був за крок від того, щоб втратити владу. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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