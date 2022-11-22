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"Путін упиратиметься": Невзлін розповів, як скоро Україна зможе повернути собі Крим

22 листопада 2022, 15:30

З Кримом потрібно чинити точно так само, як і з Херсонською, Запорізькою, Луганською та Донецькою областями. А саме - повертати їх Україні.

Леонід Невзлін, Крим, Путін
Втрата Криму може стати для Путіна кінцем режиму - Леонід Невзлін / Колаж УНІАН, kremlin.ru, wikipedia.org

Путін не може уявити собі ситуації, при якій Крим він не залишає за Росією. Тому втрата окупованого півострова для російського диктатора може стати кінцем його правління. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін.

"Швидше за все, це буде кінцем Путіна, адже коли він вже був внизу рейтингу, саме Крим зробив його героєм цієї убогої нації. Тому Путін упиратиметься. А оскільки, на відміну від американців і всіх інших, ми єдині в тому, що Росія буде без Путіна (а бажано ще й без центру в Москві), то нам винесення Криму за рамки переговорів у будь-якому сенсі невигідно, шкідливо і небезпечно", - вважає Невзлін.

За словами російсько-ізраїльського підприємця, повернення Криму під контроль України буде можливий, тільки якщо Росія не зможе утримати його військовим шляхом. Але оскільки Крим - це всіма визнана територія України, потрібно чинити точно так само, як з Херсонською, Запорізькою, Луганською та Донецькою областями. А саме - повертати їх Україні, і вже вона сама буде розбиратися, що їй робити з людьми і територіями.

"Тому питання Криму я вважаю принциповим саме в тому сенсі, що його треба забирати за всяку ціну. Як - це теж не біном Ньютона, це і без мене знають і американське, і європейське, і українське керівництво", - вважає Леонід Невзлін.

Як повідомляв Главред, заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов у інтерв'ю Sky News заявив, що Збройні Сили України можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Водночас, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України триває, і українська держава буде готова до проведення кампанії з повернення окупованого Росією Крим. Однак точних термінів проведення такої операції чиновник не озвучив.

Повернення Криму - новини:

повернення Криму Леонід Невзлін
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