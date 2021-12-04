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Напад Росії на Україну планується в три етапи, мета захоплення включає Київ - Bild

4 грудня 2021, 13:41

Подробиці про можливе вторгнення Росії в Україну засновані на оцінках кількох людей з НАТО і служб безпеки.

Російські війська
Напад Росії на Україну планується в три етапи, мета захоплення включає Київ - Bild / Reuters

Згідно з даними західних розвідок, напад Росії на Україну планується в три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин української території, включаючи Київ.

Видання BILD дізналося деталі про російські плани, які, за словами високопоставленого офіцера, "лежать в ящику столу, а Путін ще не вирішив, чи будуть вони реалізовані".

Подробиці про можливе вторгнення Росії в Україну засновані на оцінках кількох людей з НАТО і служб безпеки, які змогли ознайомитися з деякими з можливих планів нападу Росії.

Можливий напад у січні або лютому 2022 року

Згідно з високопоставленим джерелом безпеки, якщо Путін віддасть наказ, то армія Росії завдасть "одночасну атаку з північного Криму через сепаратистські території на Сході і з півночі". Це оцінка як НАТО, так і української військової розвідки. Таким чином, атака може відбутися "наприкінці січня - початку лютого" - якщо Україна і НАТО не дадуть відповіді на вимоги Путіна.

Інші інсайдери НАТО розглядають атаку в три етапи, кожна фаза також може бути останньою в операції, якщо реакція Заходу на вторгнення призведе до переоцінки ситуації.

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Етап 1: Південь

На першому етапі буде захоплений південь України, "щоб забезпечити поставки в Крим, а також відрізати Україну від моря і, отже, від постачання", - сказав Bild офіцер служби безпеки.

Росія планує використовувати десантні кораблі, які були перекинуті з Балтійського моря в регіон навесні, "для перевезення танків і військ з Криму в околиці Одеси", - сказав високопоставлений офіцер Західної розвідки.

Ще один високопоставлений військовий був ще конкретнішим. За його словами, російські плани передбачають проведення десантної операції "на схід від Одеси, між містами Фонтанка і Коблево". Російські війська "просунуться на північний схід від міста, потім повернуть ліворуч і просунуться до Придністров'я". Цей напад оточив би Одесу.

Водночас у Херсонській області вздовж річки Дніпро проводитимуться "повітряно-десантні операції спецназу", які заблокують мости через найважливішу річку країни і, таким чином, припинять постачання. "З Криму спочатку буде тільки артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зв'язані тут і не зможуть відбити Мости за ними".

Точно так само російські танкові частини, знову ж за підтримки військово-морського флоту й авіації, просуватимуться на захід з окупованого Донбасу на сході України, потім розділяться і просунуться, з одного боку, в Запоріжжя (найважливіший військовий центр на півдні України) і далі з іншого боку просуватимуться в бік Криму.

Якщо це вдасться, весь південь України опиниться під контролем Росії, і Путін побудує коридор з Росії до кордону НАТО з Румунією.

Етап 2: Північний схід

Паралельно з першою фазою війни авіація Путіна і балістичні ракети послаблять військовий потенціал України по всій країні.

Якщо Кремль вважатиме, що умови для цього виконані, російські танкові частини можуть перейти кордон в Луганській і Харківській областях і просунутися до Дніпра і Полтави.

"Насамперед вони оточуватимуть міста і відключатимуть електрику, газ і постачання продовольства. Через кілька тижнів росіяни можуть прославити себе як рятівників мирних жителів, вторгнутися в капітулюючі міста і врятувати українське населення від голоду або смерті", - пояснює один з офіцерів.

Етап 3: Київ

На третьому етапі кремлівська армія наступатиме на Київ з півночі. "Звичайно, це можете статися і на початку війни, якщо того зажадають обставини", - сказало Bild джерело.

Стратеги НАТО не впевнені, чи буде режим Лукашенка брати участь у бойових діях з Білорусі. Хоча диктатор нещодавно заявив про це, це ще не вирішено.

Якщо Білорусь буде готова стати відправною точкою для російських або навіть білоруських атак, це буде план Росії щодо оточення та облоги Києва з північного сходу і північного заходу за допомогою кліщів.

Згодом російські війська просунуться "орієнтовно до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати поставки із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а, отже, і України під тиском Заходу".

Унаслідок такого сценарію, про який у Кремля, мабуть, є плани, які тепер відомі західним спецслужбам, Росія займе майже дві третини нинішньої території України. Інший інсайдер сказав: "Якщо Росія вторгнеться, санкції все одно будуть. Тоді вже немає сенсу зупинятися на півдорозі".

Відступ українських військ

А поки військові негативно ставляться до оцінки обороноздатності України. "Українці битимуться, але вони не зможуть протистояти великому наступу росіян", - сказав Bild високопоставлений чиновник. "Якщо вони не будуть повністю знищені", київські збройні сили відійдуть на захід країни.

Інший співрозмовник BILD: "американських протитанкових ракет" Джавелін "далеко не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники "Байрактар" - легкий видобуток для російських бойових літаків".

Для захисту Україні негайно будуть потрібні сучасні західні зенітні ракети типу "Патріот" і протикорабельні ракети типу "Гарпун".

Офіцер Західної Служби безпеки сказав: "Союзники зараз переосмислюють поставки зброї в Україну. Але це рішення не може виходити від НАТО, а тільки від його суверенних членів".

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше повідомляли про стягування Росією військ до кордонів України. Ці відомості підкріплювалися супутниковими знімками пересування російських збройних підрозділів.

В Північноатлантичному альянсі зафіксували надмірне скупчення військ Росії біля українських кордонів. Водночас у колективному блоці безпеки заходу вважають, що Москва може піти на військове вторгнення в Україну.

Росія готує вторгнення в Україну, і залишилося зовсім небагато часу, щоб цьому запобігти. Про це американська розвідка попередила європейських союзників.

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