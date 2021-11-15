Атака мігрантів на кордони України і вторгнення РФ: в НАТО попередили Київ про небезпечний сценарій

Росія може влаштувати агресивну атаку на Україну - Столтенберг / УНІАН

Ситуація зі спробою нелегальних мігрантів прорватися через кордони Польщі може повторитися в Україні, Латвії та Литві. НАТО фіксує значне посилення російської військової сили біля українських кордонів. У Росія є можливості, щоб провести потенційну військову атаку на Україну. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Під час спільного з главою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу в понеділок, 15 листопада, він розповів про те, що режим Лукашенка використовує ситуацію з мігрантами в своїх цілях. І можливий сценарій, за якого з такою проблемою зіткнуться Литва, Латвія та Україна.

"Ми бачимо, що відбувається на кордоні з Польщею. Також проблеми можуть бути у Литві, Латвії та Україні. Ми розуміємо, що режим Лукашенка використовує ситуацію з мігрантами, ми дуже стурбовані такою ситуацією", - пояснив Столтенберг.

За його словами, в колективному блоці безпеки Заходу бачать суттєве зміцнення військової сили біля кордонів України.

"Ми повинні бути реалістами і розуміти, з якими викликами ми стикаємося. Ми бачимо величезне збільшення військової сили біля України", - уточнив генеральний секретар Альянсу.

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читайте такожВійська біля кордонів України та мігранти у Польщі: у Британії закликали НАТО бути готовим до війни з РосієюТакож він додав, що на Заході повинні розуміти наявність у Росії сил і можливостей для проведення військової операції щодо України.

"Я не хочу спекулювати, але я думаю, що нам потрібно бути чесними, нам треба думати над тим, що існують потенційні можливості, які має Росія, щоб провести потенційні агресивні дії проти України", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico публікували матеріали про те, що Росія концентрує свої війська біля кордонів України. Журналісти показували супутникові знімки переміщення техніки.

Однак у Міноборони заявили, що не фіксують збільшення кількості російського військового контингенту біля кордонів України.

У Офісі президента 7 листопада сказали, що сумніваються в правдивості інформації з США про стягування Росією військ до кордонів України.

За даними британського видання Financial Times, західні спецслужби мають інформацію, згідно з якою імовірність військового вторгнення Росії в Україну є високою. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що інформація української розвідки збігається з відомостями Заходу. За її словами, вихідні дані вимагають подальшого обговорення.

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