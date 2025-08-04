Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

Українці, які втікали від війни у Німеччину, можуть втратити допомогу від країни.

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У Німеччині розглядають важливе рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Німецький чиновник пропонує скасувати допомогу усім українцям

Наразі замість скороченої допомоги новоприбулі українці досі отримують повну

У Німеччині закликають скасувати виплати соціальної допомоги Bürgergeld біженцям з України, які вже перебувають у країні та приїдуть до неї у майбутньому.

Це, як пише Bild, запропонував прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер. Він наголосив, що це питання необхідно просунути в межах коаліції.

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"Необхідно забезпечити, щоб для всіх, хто прибув з України, більше не було Bürgergeld. Це має стосуватися усіх", - сказав він.

Політик переконаний, що жодна країна світу так не опікується українськими біженцями, як Німеччина і це, на його думку, є однією з причин низького рівня працевлаштування українців, які мають високий рівень освіти, у країні.

Видання зазначило, що вимоги Зедера виходять за межі чинної коаліційної угоди між ХДС, ХСС і СДП. Вона передбачає, що з 1 квітня поточного року новоприбулі у Німеччину українці будуть отримувати скорочену допомогу, а для всіх інших допомога буде залишатися на попередньо визначеному рівні.

Однак, варто зазначити, що остаточного правового рішення щодо даного питання досі немає серед ухвалених.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Допомога українським біженцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що частина українських біженців у Німеччині може залишитися без фінансової допомоги. Мова йде про військовозобов'язаних українських чоловіків, які отримують виплати на суму близько 1,3 млрд євро на рік.

Раніше стало відомо, що уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які тікали від війни.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що українці, які були змушені тікати від війни, та знайшли притулок в Штатах, зможуть залишатися там легально до закінчення конфлікту.

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Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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