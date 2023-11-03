"На нас напали": Путін намолотив сім мішків гречаної вовни й вигадав новий привід війни з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що якби відносини РФ і України складалися "нормально", то нібито не було б і необхідності окупувати Крим.
"Якби у нас складалися відносини з братньою Україною нормально, по-сучасному, в голову нікому б не прийшло робити дії, пов'язані з Кримом", — цитують його пропагандисти РФ.
За його словами, в поточній ситуації у Росії, мовляв, не було ніякої альтернативи вжитим діям по захопленню українських територій.
"Вони просто поставили нас перед вибором, в рамках якого ми не могли зробити нічого іншого, як крім встати на захист людей, які там проживають. Те ж саме потім і з Донбасом пішло, і з "Новоросією", — сказав Путін.
За його словами, нібито на РФ "напали", що послужило причиною розв'язаної війни з Україною.
"У нас не було іншого вибору, на нас вже напали <...> на них (жителів окупованих регіонів України, - ред.) напали в 2014 році", - поділився маячнею російський диктатор.
Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на гібридну війну проти Заходу, і пояснив, як це може виглядати.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні розповіли, за якої умови Путін може кинути виклик НАТО. Якщо Путін доб'ється успіху, він не зупиниться на Україні, зауважив Ллойд Остін.
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