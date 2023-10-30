Ворог "мститься": у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на півдні та в Криму

Представниця ОК "Південь" зауважила, що коли йде бойова робота, розмови про події, які розгортаються, можуть бути передчасними.

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У ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на півдні та в Криму / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Останнім часом сповіщення про повітряну тривогу у тимчасово окупованому Криму та на півдні України "перегукуються". Це може свідчити про те, що країна-агресорка Росія вигадала нову тактику у війні проти України. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зараз ви бачите, що "перегукуються" сигнали повітряної тривоги з нашим, але тимчасово окупованим Кримом та нашим же півднем. Треба розуміти, що ворог підступний, ворог намагається зробити вигляд, що він нібито "мститься" за те, що йому прилітає", - розповіла Гуменюк, зауваживши, що "насправді вже доволі давно зрозуміло, хто на кого напав".

Висловлюючи свою думку про вибухи, які сталися в Криму, представниця ОК "Південь" зауважила, що коли йде бойова робота, розмови в прямому ефірі про події, які розгортаються, можуть бути передчасними.

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"Можу тільки сказати, що робота ця комплексна, велика й потужна. Будемо сподіватися, що результати її також будуть відповідними. І боротьба за наші території може бути досить насиченою", - констатувала Гуменюк.

Вибухи в Криму

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 30 жовтня було голосно – пролунали вибухи. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв заявив, що сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників. За інформацією Міноборони РФ, в Чорному морі виявили два безекіпажних катери.

Російські пабліки вважають, що півострів був атакований ракетами ATACMS. Серед російських військових 17 осіб поранено, пошкоджено 5 одиниць техніки.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону не підтвердив, але й не спростував дані про атаку на базу ППО РФ в окупованому Криму цієї ночі. Пізніше в Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що ЗСУ вразили стратегічний об'єкт системи ППО в Криму в ніч на 30 жовтня і знищили С-400 біля Луганська 25 жовтня.

Нагадаємо, ще одне судно окупаційного Чорноморського флоту РФ підірвалося в захопленому Росією Севастополі. Пошкодження в результаті підриву отримав великий гідрографічний катер Володимир Козицький, призначений для пошуку морських мін.

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