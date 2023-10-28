"Ми точно не підемо на Мінськ-3": Ягун розповів, чи дасть Захід виграти війну Україні

Ніхто не змінюватиме українське законодавство заради перемовин із Путіним і його клікою, підкреслив Ягун.

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Ягун розповів, чи дасть Захід виграти війну Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Захід не дозволить Україні програти цю війну. Втім, питання полягає не стільки в тому, чи дозволить Захід програти війну, скільки у тому, чи дасть він нам її виграти. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун.

Як зазначив Ягун, Україна точно не піде на Мінськ-3 і заморожування ситуації, адже наша країна вже мала відповідний досвід. До того ж Україні зараз немає з ким домовлятися.

"Ніхто не змінюватиме українське законодавство заради перемовин із Путіним і його клікою. Хіба що, можливо, якось приховано, коли зупинилася війна, і все. Але відкрито домовлятися з Москвою і підписувати з нею щось після того, що росіяни зробили з українськими людьми і містами, ми точно не будемо. Жодного Стамбула не буде, що би там Путін не фантазував про перемовини в Туреччині", - сказав він.

Генерал-майор запасу зауважив, що Росія ухвалила конституцію, згідно з якою п’ять регіонів України входять до складу Російської Федерації, але Україна на це не погодилась.

"Хто на це погодиться? Хіба ми визнаємо, що п’ять наших регіонів відтепер є Росією? Ні, вибачте. Фіни колись погодилися на таке, і чим це закінчилося? 11% території Фінляндії зараз входять до складу Росії. Думаєте, фіни про це забули? Вони ніколи в житті про це не забудуть. І я не думаю, що Україна піде шляхом Фінляндії. Хіба що нас почнуть закидати ядерними бомбами. Але навіть у такому випадку – навряд чи, тому що буде така партизанська війна, що хай Бог милує", - підкреслив Ягун.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

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