Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні, зауважив Ллойд Остін.

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У Пентагоні розповіли, за якої умови Путін може кинути виклик НАТО / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

Керівник Пентагону Ллойд Остін переконаний, що у випадку, якщо країні-агресорці Росії вдасться перемогти Україну у війні, то вона не зупиниться на досягнутому, а, найімовірніше, кине виклик країнам-членам НАТО.

Про це Остін сказав на слуханнях у Сенаті, коли відповідав на питання, чи може рішення про не надсилання Україні належної допомоги збільшити ймовірність того, що американські війська зрештою будуть втягнуті у війну.

"Звісно. Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні... Рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у війні зі стріляниною", - відповів Остін. відео дня

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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