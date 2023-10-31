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"Буде жорстка відповідь": Фесенко оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією

Аліна Дембіцька
31 жовтня 2023, 03:00
За словами глави правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", хто б не використав ядерну зброю, на це буде жорстка відповідь.
Владимир Путин, Володимир Фесенко
Фесенко оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією / Колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Минулого року був набагато вищий ризик використання тактичної ядерної зброї з боку країни-агресорки Росії. Зараз вірогідність такого сценарію є меншою. Таку думку в інтервʼю Главреду висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він нагадав, що минулого року відбувалися військові поразки РФ, і тоді була мотивація зробити якийсь символічний крок, щоб продемонструвати свою велич та всіх налякати.

"Тоді сценарій стратегічної ядерної зброї, судячи з усього, розглядався. Тому були і переговори американців, і китайців, які попередили Путіна, що цього не треба робити. А робити це зараз, я не бачу потреби. Росіяни намагаються наступати, думають, що з Авдіївкою буде те саме, що і з Бахмутом свого часу. Ризик ядерної зброї може бути теоретично пов'язаний або з варіантом певної "брудної бомби" проти Ізраїлю з боку арабських терористів. Також такий ризик виникає у разі військового зіткнення США та Китаю з використанням ядерної зброї. А враховуючи пожвавлення контактів між Росією і Північною Кореєю є ризик застосування ядерної зброї і з боку Кім Чен Ина. Поки що такі ризики потенційні, бо використання ядерної зброї занадто ризиковане", - зазначив Фесенко.

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За словами глави правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", хто б не використав ядерну зброю, на це буде жорстка відповідь.

"Американці давно попередили Північну Корею: якщо вона використає ядерну зброю, наприклад, проти Південної Кореї чи Японії, буде удар у відповідь. Для Китаю стримуючий фактор полягає у тому, що його ядерний потенціал поки що приблизно у 10 разів менший, ніж у США. При цьому сценарій "брудної" ядерної бомби розглядається вже давно. Близький Схід – це густонаселений регіон. Якщо буде удар по Ізраїлю, наслідки будуть для арабів або для палестинців у Секторі Газа, Йорданії чи Ливані. Але ризиків набагато більше, ніж зисків", - підкреслив він.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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війна в Україні війна Росії та України
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