Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 08:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Американський чиновник заявив, що Зеленський проігнорував щонайменше шість прохань Білого дому припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.
Зеленський, Трамп
Трамп уклав угоду з Путіним щодо дизельного палива через небажання України припинити удари по НПЗ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Про що пише Axios:

  • Угода Трампа і Путіна спровокувала кризу між Києвом і США
  • На зустрічі в Маямі обговорили гарантії безпеки та членство в ЄС
  • Україна пропонувала обмін відмови від атак на НПЗ на захист енергетики

Президент США Дональд Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

відео дня

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Сам український президент в інтерв’ю Axios після оголошення домовленостей наголосив, що для нього це стало повною несподіванкою.

"Це несправедливо і нечесно", - так Зеленський охарактеризував рішення Вашингтона, назвавши його невиправданим подарунком Путіну.

Ефект від української кампанії проти російської нафтопереробки виявився відчутним: удари останніх місяців спричинили енергетичну кризу в РФ, а Москва у відповідь заборонила експорт дизельного палива. Це додатково розігріло світовий ринок дизельного палива, який і без того перебував під тиском через війну в Ірані.

Київ пропонував Трампу та його посланцям Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру компромісну формулу - відмову від атак на НПЗ в обмін на припинення російських ударів по українських електростанціях. Білий дім на це не пішов: за словами американського чиновника, Трамп вимагав одностороннього припинення, оскільки удари розганяли ціни на паливо в США, і не вважав їх рівноцінними російським обстрілам української енергосистеми.

Вісім годин у Маямі та суперечка щодо розвідданих

У п’ятницю українська переговорна команда провела з Віткоффом і Кушнером восьмигодинні переговори, під час яких їй повідомили: президент США планує розмову з Путіним і скасування санкцій щодо російського експорту дизельного палива. Рішення пояснили тим, що Київ неодноразово не реагував на прохання припинити удари, які безпосередньо зачіпають американських споживачів.

Український представник стверджує, що під час зустрічі пролунала погроза - Трамп може відрізати Україну від американських розвідданих, якщо ситуація не зміниться. Американська сторона цю версію спростовує і наполягає, що йшлося про інше: США залишаються сильним партнером, який постачає боєприпаси та розвідувальну інформацію, тому Київ не повинен діяти на шкоду американцям.

"Удари по НПЗ завдають болю Росії, але вони завдають болю й Сполученим Штатам", - зазначив американський чиновник.

Гарантії безпеки, Євросоюз і мовчання Путіна

Основний блок переговорів у Маямі за участю українських та європейських дипломатів американська сторона оцінює як конструктивний. Центральною темою були гарантії безпеки, які США, Європа та НАТО мають надати Україні в рамках угоди про завершення війни, а також нові пропозиції щодо територіальних питань.

Віткофф і Кушнер представили післявоєнний пакет: механізми фінансування відновлення, відтворення української армії та варіанти покриття бюджетного дефіциту, спричиненого війною. Окремо учасники обговорювали дорожню карту вступу України до ЄС і майбутній формат відносин з НАТО, а також ідею післявоєнної архітектури безпеки між Європою та Росією, прийнятної для обох сторін.

Посли також поінформували партнерів про можливі енергетичні угоди з Москвою, які, за розрахунками Вашингтона, мають знизити ціни та підштовхнути Кремль до поступок. Наступний крок - ймовірні візити до Москви та Києва вже цього тижня, хоча п’ятничний конфлікт може змінити ці плани.

"Путін завдає [Україні] сильних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до розмови про завершення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо прийнятною, щоб він зупинився", - сказав американський чиновник.

Втім, 90-хвилинна телефонна розмова лідерів США та Росії не дала Вашингтону того, на що він розраховував. Як повідомив журналістам радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, російський президент не взяв на себе зобов’язання відновити переговори з Києвом, пославшись на українські удари по Москві та інших містах під час російських парламентських виборів, які, за його словами, унеможливили негайне повернення до переговорного процесу.

"Президент сказав: ми подумаємо, коли ці переговори можуть бути відновлені", - додав Ушаков.

Україна вивела з ладу понад 51% російських НПЗ

За даними Міністерства оборони, Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії. Такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

"51% уражених нафтопереробних потужностей - це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - повідомляє пресслужба.

Як зазначається, зовсім недавно були уражені Московський, Ярославський, КІНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. Наслідки українських операцій не завжди помітні одразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

​Мирні переговори – останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує працювати над завершенням війни Росії проти України й очікує на її швидке завершення. Процес мирного врегулювання нібито вже наближається до завершення.

"Ми ще не завершили конфлікт між Росією та Україною. Я працюю над цим. Це те, що я вважав найпростішим для себе, але ми завершили вісім воєн, і це теж відбудеться вже найближчим часом", - заявив Трамп.

9 жовтня спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із представниками України.

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни шляхом переговорів поки що недосяжне.

У відповідь Зеленський закликав США відкрити Україні доступ до Starlink над територією Росії та попередив про китайський аналог для Кремля. За словами Рубіо, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США Володимир Зеленський НПЗ Дональд Трамп Володимир Путін новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:50Політика
Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:49Світ
Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

09:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Щастя в самотності: 4 дати народження, яким не потрібна друга половинка

Щастя в самотності: 4 дати народження, яким не потрібна друга половинка

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

Гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Тельцям — любов, Стрільцям — перезавантаження

Гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Тельцям — любов, Стрільцям — перезавантаження

Китайський гороскоп на завтра, 10 жовтня: Тиграм — інтерес, Щурам — прибирання

Китайський гороскоп на завтра, 10 жовтня: Тиграм — інтерес, Щурам — прибирання

Останні новини

09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

Реклама
05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

04:12

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

03:30

Як зберегти розмарин взимку у квартирі: догляд, полив та захист від павутинного кліщаВідео

03:03

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

02:16

Мох більше не псуватиме вигляд бруківки: допоможе звичайний засіб із ванної

01:55

Коли завершиться війна в Україні: з'явився несподіваний прогноз

00:55

Україну атакує ракета-дрон РФ: комбат ЗСУ розкрив головну небезпеку

00:03

"Очевидна слабкість": Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизеля РФ

09 жовтня, п'ятниця
23:21

У які місяці народжуються люди з залізною силою волі - розповіли астрологи

23:18

Капустянка більше не страшна: одна проста хитрість врятує город навесніВідео

Реклама
22:22

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:09

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

21:53

У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

21:21

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:14

В українських дитсадках тепер приймають дітей від 6 місяців: де діє проєкт

21:03

Майже доба без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій відключень

20:28

"Мені важче": alyona alyona назвала свою вагу і розповіла про проблеми зі здоров'ям

20:27

Як швидко зігрітися вдома без опалення: які речі треба одягнути

19:59

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони актуально

19:56

Допомога ГУР і технології для фронту: Християнський корпус, фонд "Надія" і Валерій Дубіль підтримали "Спецпідрозділ Тимура"

19:55

Зола може завдати шкоди в саду: яким рослинам підживлення зашкодитьВідео

19:37

"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн

19:29

Як висушити мокрі кросівки за ніч: доступні підручні засоби

19:18

РФ атакує захід України: в Івано-Франківську вибухи, на Рівненщині поранені діти

19:10

Денисенко розкрив головну умову Путіна: що Трамп має віддати Росії за перемир’яПогляд

18:54

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

18:53

Бунт проти Путіна: експерт розкрив, що може вивести росіян на протести

18:49

Навіщо розумні люди кладуть фольгу у взуття: несподіваний результат

18:43

Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

18:41

Тепло без зайвих витрат: на який режим радіатора слід перевести опаленняВідео

Реклама
18:21

Боб Ділан написав хіт у 21 рік: який сенс прихований у пісні, яку знає весь світ

18:05

НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги з 1 жовтня

17:52

Федорову дорікнули за "Армію роботів": намагається продати невдалий проєкт трирічної давнини

17:44

Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

17:27

Як позбутися старого нагару на посуді за 15 хвилин: перевірений спосіб

17:22

Орхідеї можуть не пережити зиму: що слід робити вже зараз, щоб зберегти квіти до весни

17:21

РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозуФото

17:19

Новий рівень сервісу обов'язкової автоцивілки: тарифи ОСЦПВ Basic / Standard / MAX від hotline.finance реклама

17:09

Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення після майже 10 років шлюбу

17:08

Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти