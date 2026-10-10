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"Очевидна слабкість": Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизеля РФ

Олексій Тесля
10 жовтня 2026, 00:03
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Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива.
'Очевидна слабкість': Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизеля РФ
Володимир Зеленський розкритикував рішення Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse, скріншот

Головне із заяв Зеленського:

  • Послаблення санкцій проти РФ є очевидною слабкістю
  • Росія на фронті слабша, ніж у будь-який інший час війни
  • Українську делегацію на переговорах використовують як ширму

Послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат та збитків світу", - підкреслив він, коментуючи розмову президентів США та Росії.

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За словами Зеленського, того ж дня він зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і на її запитання про те, що потрібно для завершення війни, відповів: санкції за законом Ліндсі Грема, підтримка України у захисті життя та тиск на Росію. Розмова ж лідерів США та Росії, на його думку, "веде до іншого".

Президент також нагадав, що після нещодавнього рішення ЄС про скасування санкцій щодо російських олігархів ударів по Україні стало лише більше. Лише за цей тиждень, за його словами, загинули десятки людей і сотні отримали поранення, зокрема внаслідок ракетного удару по будинку в Прилуках та авіабомбардування міських автобусів у Краматорську.

"Цього року Росія на фронті слабша, ніж у будь-який інший час війни. Саме тому Путін покладається на терор", - наголосив Зеленський.

Що пропонує Україна

Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива на світовий ринок і заявив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія не руйнуватиме українську енергетику.

"Подарунки Путіну не принесуть миру й ніякої користі цивілізованому світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором і підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжувати", – сказав він.

За словами президента, удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об’єктах є відповіддю на багаторічну кампанію терору РФ проти української енергетики. Україна пропонує США домовленість про дзеркальну деескалацію, і американська сторона знає про цю позицію.

"Україна не знищуватиме російські нафтопереробні заводи, якщо Росія не руйнуватиме нашу енергетику... Вважаємо, що сил Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", – наголосив Зеленський.

Він також висловив надію на "сильний, а не слабкий" діалог США з Росією.

Рішення США під час переговорів з Україною

Зараз українська делегація веде переговори з американською стороною у Флориді, і саме в цей момент президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і дозволив Росії експортувати дизельне паливо, заявив Зеленський.

"Саме в цей момент, коли наша команда веде переговори з американською командою у Флориді, президент США розмовляє з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І досягає відповідної домовленості, що Америка надає Росії можливість експортувати дизельне паливо", – сказав Зеленський журналістам.

"Я вважаю, що нашу команду просто використовують як ширму. Це нечесно, не по-партнерськи і, на мій погляд, слабке рішення сильних партнерів", – зазначив він.

санкции
/ Главред

Переговори щодо України: Клочок про ознаки реального прогресу

Можливе рішення США та європейських країн пом’якшити санкції щодо Росії може свідчити про перехід переговорів щодо завершення війни в Україні до предметного обговорення. Насамперед йдеться про послаблення обмежень на постачання енергоресурсів та потенційне повернення російської нафти й газу на європейський ринок. Про це в інтерв’ю виданню "Главред" заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За словами експерта, на даний момент західні країни не виступили із заявами, які б вказували на готовність переглянути санкційну політику щодо Москви. При цьому Клочок вважає, що саме питання зняття або послаблення обмежень Росія, ймовірно, активно порушуватиме під час переговорів зі Сполученими Штатами.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України зайшла "у стратегічний глухий кут", а її завершення дипломатичним шляхом "недосяжне".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не погодився з держсекретарем США Марко Рубіо, який назвав війну в Україні стратегічним глухим кутом без перспектив переговорного врегулювання. Натомість глава держави закликав посилити економічний тиск на Росію та надати Україні доступ до Starlink над російською територією.

Раніше прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія згодна з держсекретарем США Марко Рубіо, за словами якого війна в Україні зайшла в "глухий кут".

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