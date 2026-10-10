Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 10:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент США назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" та відкрито подякував голові Кремля за поставки.
Трамп, Зеленський
Президент США заперечив звинувачення Зеленського у слабкості Заходу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

  • Поставки дизельного палива з РФ оголошені життєво важливими для ринку США
  • Трамп публічно відповів на слова Зеленського про слабкість партнерів
  • Білий дім виправдав угоду з Кремлем необхідністю зниження цін

Президент США Дональд Трамп публічно прокоментував закиди глави України Володимира Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним є необхідною для американської економіки.

Відео спілкування американського лідера з пресою опублікувало видання DWS News.

відео дня

Подяка Путіну та зниження цін на нафту

Трамп назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" та відкрито подякував російському президенту за відновлення експорту.

"І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходитимуть величезні обсяги нафти, і це дизель, який нам потрібен. Послухайте, він нам потрібен. Ціни на нафту вже стрімко падають. Тому ми дуже раді її отримати", - заявив глава Білого дому.

Реакція на закиди щодо "слабкого рішення"

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяву Володимира Зеленського, який назвав послаблення санкцій "очевидною слабкістю" та "слабким рішенням сильних партнерів", що лише затягує війну, Трамп спочатку перепитав, хто саме це сказав.

Почувши ім’я українського президента, глава США коротко відповів "Добре" і спробував змінити тему. Однак після повторного запитання журналістів він категорично відкинув оцінку Києва.

"Ні, ми - сильний партнер. Світу потрібна нафта, а США - дизель", - підсумував Трамп.

Дивіться відео - Трампу сказали, що Зеленський назвав його слабким через угоду з Путіним. Що той відповів:


Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із главою Кремля Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Умови угоди Трамп виклав у Truth Social, детально описавши графік відвантажень на найближчі місяці.

"Я щойно завершив надзвичайно успішну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було узгоджено, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн протягом листопада та 1 000 000 тонн одразу після цього", - написав Трамп.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

Юридичну сторону питання вирішило Казначейство США. У відомстві підтвердили, що за вказівкою Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) невідкладно видає тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного палива на світовий ринок.

Реакція Банкової була різкою. В інтерв’ю Axios Володимир Зеленський наголосив, що одностороннє зняття обмежень щодо країни-агресора виглядає несправедливим і нечесним кроком.

"Знаєте, це схоже на подарунок до дня народження для Путіна. Це виглядає абсолютно жахливо", - сказав український президент, маючи на увазі день народження російського диктатора на початку цього тижня.

У публікації в соцмережі X глава держави сформулював претензію ще жорсткіше: будь-яке послаблення санкційного тиску поза рамками довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю.

"Подарунки Путіну не принесуть ані миру, ані будь-якої користі цивілізованому світу. Росія відплатить за дизель подальшим терором і віроломством. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти - це інвестиція у війну, яку потрібно закінчити, а не продовжувати", - написав Зеленський.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Чому обіцяні танкери можуть не врятувати ринок

Передісторія угоди - у стані російської нафтопереробки. Далекібійні удари українських сил протягом літа вивели з ладу до 60% доступних потужностей НПЗ у РФ, хоча цей показник коливається від місяця до місяця, йдеться в аналізі двох дослідників Федерального резервного банку Далласа, передає Axios.

Глобальний дефіцит при цьому сформувався внаслідок одночасного впливу кількох факторів: аварійні зупинки заводів на Близькому Сході, логістичні обмеження, пошкоджені російські потужності та скорочення переробки в Китаї. Загалом ринок палива втратив з кінця весни від 6 до 8 млн барелів на добу, або до 10% світових переробних потужностей.

Аналітик Atlantic Council Джозеф Вебстер переконаний, що Москва намагається перекласти провину за дороге дизельне паливо на Україну.

"Путін та інші опортуністично намагаються перекласти відповідальність за високі ціни на дизель на Україну, а не на війну США, Ізраїлю та Ірану, яка руйнує глобальні ланцюги поставок. Ці гіпотетичні російські експортні обсяги не тільки не гарантовано з’являться, але й занадто малі, щоб покрити світовий дефіцит дизельного палива", - підкреслив він.

Інші новини:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві — вибухи, РФ запустила балістичні ракети по столиці — перші подробиці

У Києві — вибухи, РФ запустила балістичні ракети по столиці — перші подробиці

14:03Війна
У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

13:11Україна
Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

12:59Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Навіщо класти апельсинові шкірки в унітаз: незвичний лайфхак для туалету

Навіщо класти апельсинові шкірки в унітаз: незвичний лайфхак для туалету

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вверх: зʼявився курс валют на 12 жовтня

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вверх: зʼявився курс валют на 12 жовтня

Останні новини

14:26

Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

14:03

За паркан можуть оштрафувати: яку висоту дозволяє закон і чого робити не можнаВідео

14:03

У Києві — вибухи, РФ запустила балістичні ракети по столиці — перші подробиціФото

13:30

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблятьВідео

13:11

У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
13:10

"Мене врятували": Бужинська перенесла три операції в Німеччині

13:04

Оцет і сода замість магазинної хімії: 8 рецептів домашніх засобів для прибирання

12:59

Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

12:49

РФ атакувала 13 регіонів України: Зеленський розкрив, що має зупинити Кремль

Реклама
12:35

Початкова стадія нового конфлікту: що стоїть за новою хвилею російських погроз

12:17

У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс

12:16

Угода Трампа з Путіним за спиною України: які поступки отримала Москва і чому

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 11 жовтня: Коням - зустрічі, Собакам - лідерство

11:20

Як правильно прати постільну білизну восени і взимку: головні правила

11:05

"Ми спалимо їхні НПЗ": у Києві обурені угодою Трампа з Путіним — Financial Times

10:54

Олексій Суханов заговорив про поповнення в родині: "Не втрачаю надії"

10:45

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

10:34

Ніжний осінній десерт з гарбуза: рецепт запіканки за 45 хвилин

09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

Реклама
09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

04:12

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

03:30

Як зберегти розмарин взимку у квартирі: догляд, полив та захист від павутинного кліщаВідео

03:03

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

02:16

Мох більше не псуватиме вигляд бруківки: допоможе звичайний засіб із ванної

01:55

Коли завершиться війна в Україні: з'явився несподіваний прогноз

00:55

Україну атакує ракета-дрон РФ: комбат ЗСУ розкрив головну небезпеку

00:03

"Очевидна слабкість": Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизеля РФ

09 жовтня, п'ятниця
23:21

У які місяці народжуються люди з залізною силою волі - розповіли астрологи

23:18

Капустянка більше не страшна: одна проста хитрість врятує город навесніВідео

22:22

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:09

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

Реклама
21:53

У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

21:21

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:14

В українських дитсадках тепер приймають дітей від 6 місяців: де діє проєкт

21:03

Майже доба без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій відключень

20:28

"Мені важче": alyona alyona назвала свою вагу і розповіла про проблеми зі здоров'ям

20:27

Як швидко зігрітися вдома без опалення: які речі треба одягнути

19:59

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони актуально

19:56

Допомога ГУР і технології для фронту: Християнський корпус, фонд "Надія" і Валерій Дубіль підтримали "Спецпідрозділ Тимура"

19:55

Зола може завдати шкоди в саду: яким рослинам підживлення зашкодитьВідео

19:37

"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти