Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

Президент США назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" та відкрито подякував голові Кремля за поставки.

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Президент США заперечив звинувачення Зеленського у слабкості Заходу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

Поставки дизельного палива з РФ оголошені життєво важливими для ринку США

Трамп публічно відповів на слова Зеленського про слабкість партнерів

Білий дім виправдав угоду з Кремлем необхідністю зниження цін

Президент США Дональд Трамп публічно прокоментував закиди глави України Володимира Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним є необхідною для американської економіки.

Відео спілкування американського лідера з пресою опублікувало видання DWS News.

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Подяка Путіну та зниження цін на нафту

Трамп назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" та відкрито подякував російському президенту за відновлення експорту.

"І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходитимуть величезні обсяги нафти, і це дизель, який нам потрібен. Послухайте, він нам потрібен. Ціни на нафту вже стрімко падають. Тому ми дуже раді її отримати", - заявив глава Білого дому.

Реакція на закиди щодо "слабкого рішення"

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяву Володимира Зеленського, який назвав послаблення санкцій "очевидною слабкістю" та "слабким рішенням сильних партнерів", що лише затягує війну, Трамп спочатку перепитав, хто саме це сказав.

Почувши ім’я українського президента, глава США коротко відповів "Добре" і спробував змінити тему. Однак після повторного запитання журналістів він категорично відкинув оцінку Києва.

"Ні, ми - сильний партнер. Світу потрібна нафта, а США - дизель", - підсумував Трамп.

Дивіться відео - Трампу сказали, що Зеленський назвав його слабким через угоду з Путіним. Що той відповів:



Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із главою Кремля Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Умови угоди Трамп виклав у Truth Social, детально описавши графік відвантажень на найближчі місяці.

"Я щойно завершив надзвичайно успішну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було узгоджено, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн протягом листопада та 1 000 000 тонн одразу після цього", - написав Трамп.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизель для американців і всього світу рекордними темпами.

Юридичну сторону питання вирішило Казначейство США. У відомстві підтвердили, що за вказівкою Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) невідкладно видає тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного палива на світовий ринок.

Реакція Банкової була різкою. В інтерв’ю Axios Володимир Зеленський наголосив, що одностороннє зняття обмежень щодо країни-агресора виглядає несправедливим і нечесним кроком.

"Знаєте, це схоже на подарунок до дня народження для Путіна. Це виглядає абсолютно жахливо", - сказав український президент, маючи на увазі день народження російського диктатора на початку цього тижня.

У публікації в соцмережі X глава держави сформулював претензію ще жорсткіше: будь-яке послаблення санкційного тиску поза рамками довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю.

"Подарунки Путіну не принесуть ані миру, ані будь-якої користі цивілізованому світу. Росія відплатить за дизель подальшим терором і віроломством. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти - це інвестиція у війну, яку потрібно закінчити, а не продовжувати", - написав Зеленський.

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах із Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Чому обіцяні танкери можуть не врятувати ринок

Передісторія угоди - у стані російської нафтопереробки. Далекібійні удари українських сил протягом літа вивели з ладу до 60% доступних потужностей НПЗ у РФ, хоча цей показник коливається від місяця до місяця, йдеться в аналізі двох дослідників Федерального резервного банку Далласа, передає Axios.

Глобальний дефіцит при цьому сформувався внаслідок одночасного впливу кількох факторів: аварійні зупинки заводів на Близькому Сході, логістичні обмеження, пошкоджені російські потужності та скорочення переробки в Китаї. Загалом ринок палива втратив з кінця весни від 6 до 8 млн барелів на добу, або до 10% світових переробних потужностей.

Аналітик Atlantic Council Джозеф Вебстер переконаний, що Москва намагається перекласти провину за дороге дизельне паливо на Україну.

"Путін та інші опортуністично намагаються перекласти відповідальність за високі ціни на дизель на Україну, а не на війну США, Ізраїлю та Ірану, яка руйнує глобальні ланцюги поставок. Ці гіпотетичні російські експортні обсяги не тільки не гарантовано з’являться, але й занадто малі, щоб покрити світовий дефіцит дизельного палива", - підкреслив він.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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