Трамп накинувся на Україну через удари по російських НПЗ – що заявив

Білий дім називає головним чинником подорожчання пального вибухи на російських нафтопереробних заводах.

https://glavred.net/world/tramp-nabrosilsya-na-ukrainu-iz-za-udarov-po-rossiyskim-npz-chto-zayavil-10801730.html Посилання скопійоване

Трамп назвав удари по російських НПЗ причиною зростання цін на бензин / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, скріншот з відео

Коротко:

Трамп назвав удари по російських НПЗ причиною зростання цін

Ормузька протока, за його словами, більше не впливає на ціни

Президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах. Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, Ормузька протока наразі не є причиною зростання цін, оскільки на світовий ринок щодня надходить рекордний обсяг нафти.

відео дня

"Те, що зараз підвищує ціни на бензин, - це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходить рекордна кількість барелів, а слово "нафтопереробні заводи", де російські заводи вибухають через атаки України", - стверджує Трамп.

Він також звинуватив своїх політичних опонентів - демократів, що нібито у так званих "синіх" штатах (тобто штатах, де більшість населення традиційно підтримує демократів), вони спеціально закривають американські НПЗ.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Скільки російських НПЗ уразила Україна

В Міністерстві оборони заявили, що Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії.

У пресслужбі зауважили, що зовсім недавно були уражені Московський, Ярославський, КІНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ.

"51% уражених нафтопереробних потужностей - це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - наголосили в МО.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

У ніч на 2 жовтня в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. У Волгограді було видно заграву від пожежі в районі НПЗ та ВАТ "Каустік".

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

Читайте також:

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред