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Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

Анна Косик
9 жовтня 2026, 22:09
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Американський лідер назвав телефонну розмову з диктатором "надзвичайно вдалою".
Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі
Трамп розповів про результати телефонної розмови з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Трамп оголосив про постачання російського дизеля на світовий ринок
  • Загальний обсяг палива може досягти 4,8 млн тонн
  • Четвертий транш залежить від стану НПЗ Росії

Країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про таку домовленість президент США Дональд Трамп оголосив одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

Загалом ідеться про майже 4,8 мільйона тонн пального, розбитих на кілька траншів, написав американський президент у Truth Social.

відео дня
Сообщение Трампа о результатах разговора с Путиным
Повідомлення Трампа про результати розмови з Путіним / фото: скріншот

Графік постачання виглядає так: перша партія - відразу, ще 500 000 тонн - протягом листопада, і мільйон тонн - одразу після цього.

Окремим рядком Трамп виніс умовний четвертий транш обсягом 3 000 000 тонн, прив'язавши його до технічного стану російських нафтопереробних потужностей, значну частину яких вивели з ладу українські удари.

"Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій заяві щодо російської енергетики, ціни на дизельне паливо для американців, а власне й для всього світу, будуть швидко і рекордно знижуватися. Зниження цін для американців, особливо для наших фермерів, ранчо та далекобійників, є моїм найбільшим пріоритетом", додав Трамп.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Після заяви Трампа Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє продаж, доставку, розвантаження та імпорт російського дизеля до 7 квітня 2027 року. Фактично, США призупиняють санкції проти російського дизпалива.

Як Кремль використає послаблення санкцій США

Главред писав, що за словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, після послаблення санкцій Росія може отримати значні додаткові кошти, і, очевидно, така ситуація Україні не подобається.

Санкції – це, в першу чергу, про справедливість, і вони передусім мають давати максимальний ефект упродовж тривалого часу. У довгостроковій перспективі це значно ефективніше, ніж тактика "крок уперед - пів кроку назад".

Переговори США та РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія намагається домогтися від США пом’якшення санкцій в обмін на згоду припинити удари по енергетичній інфраструктурі та досягти морського перемир’я у війні проти України.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Напередодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. У Кремлі позитивно відреагували на запрошення, але рішення поки не ухвалили.

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Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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