Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

Пожежа на нафтоналивному терміналі не вщухала кілька годин. Та це не єдиний уражений об'єкт.

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У Ростовській області уражено щонайменше чотири важливі об'єкти / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Ростовську область вночі атакували дрони

Внаслідок атаки уражені нафтовий термінал, залізничний міст та судна в порту Азова

Через роботу російської ППО постраждали мешканці Ростова

У ніч на 10 жовтня у країні-агресорі Росії було гучно. Українські дрони атакували Ростов-на-Дону. Там після серії вибухів виникла пожежа. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

Згодом з'ясувалося, що вогонь спалахнув на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу НЗНП філії "Ростовський". Об’єкт використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

відео дня

"NASA firms підтверджує атаку на Новошахтинський нефтовий термінал в Ростові", - зазначили монітори.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків атаки українських дронів на Ростовську область можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Реакція місцевої влади

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також прокоментував атаку. Він заявив про пошкодження залізничного моста та житлових будинків у Ростові-на-Дону.

Однак він забув уточнити, що цивільні та їхні будинки постраждали не внаслідок атаки українських дронів, а через роботу горезвісної російської ППО.

Також Слюсар заявив про атаку на порт в Азові, де уражено два судна.

Яка таємна мета ударів України по нафтовій інфраструктурі РФ

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна не планує зупиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ. Проблеми з паливом позначаються не лише на зборі врожаю, а й на морській логістиці зернового експорту РФ. За словами Загороднього, це запускає ланцюгову реакцію для аграрного сектору та бюджету Росії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вдень 9 жовтня російська столиця опинилася під атакою дронів і малих повітряних куль. У Москві гриміли вибухи, працювала ППО, в аеропортах виник колапс.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Напередодні стало відомо, що сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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