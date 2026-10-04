Україна уразила понад 51% російських НПЗ: з'явилися важливі подробиці

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- Виведено з ладу понад половину нафтопереробних потужностей РФ
- Завдано суттєвого удару по економіці ворога
Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.
"51% уражених нафтопереробних потужностей - це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Як повідомляється, зовсім недавно були уражені Московський, Ярославський, КІНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. Наслідки українських операцій не завжди помітні відразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.
"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Понад половину потужностей противника виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних і системних дій, спрямованих на знекровлення російської військової машини та знищення її військово-економічного потенціалу", - зазначили в МО.
Зазначається, що одним із пріоритетів Міністерства оборони є далекобійні ударні дрони, які дають змогу вражати цілі в глибині Росії.
"Цього року ми втричі збільшили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо розширювати можливості deep strike. Системно позбавляємо ворога ресурсів для ведення війни", – підкреслили в оборонному відомстві.
Україна повідомила про серію атак на об’єкти на території Росії. За словами президента України Володимира Зеленського, удари стали частиною спільної операції.
Однією з цілей, як стверджується, став нафтопереробний завод у Ярославській області. Одночасно Служба безпеки України заявила про атаку на військовий аеродром у Ростовській області.
Стали відомі нові подробиці ударів по об’єктах у Росії
Україна повідомила про серію атак на об’єкти на території Росії. За словами президента України Володимира Зеленського, удари стали частиною спільної операції.
Однією з цілей, як стверджується, став нафтопереробний завод у Ярославській області. Одночасно Служба безпеки України заявила про атаку на військовий аеродром у Ростовській області.
Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.
Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.
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Про відомомство: Міністерство оборони України
Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
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