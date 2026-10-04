Україна уразила понад 51% російських НПЗ: з'явилися важливі подробиці

Зовсім недавно були уражені Московський, Ярославський, КІНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші нафтопереробні заводи.

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Наносяться удари по важливих об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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Виведено з ладу понад половину нафтопереробних потужностей РФ

Завдано суттєвого удару по економіці ворога

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

"51% уражених нафтопереробних потужностей - це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії", - повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Як повідомляється, зовсім недавно були уражені Московський, Ярославський, КІНЕФ, Усть-Луга, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизранський та інші НПЗ. Наслідки українських операцій не завжди помітні відразу. Але ефект накопичується і дає відчутний результат.

"Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Понад половину потужностей противника виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних і системних дій, спрямованих на знекровлення російської військової машини та знищення її військово-економічного потенціалу", - зазначили в МО.

Зазначається, що одним із пріоритетів Міністерства оборони є далекобійні ударні дрони, які дають змогу вражати цілі в глибині Росії.

"Цього року ми втричі збільшили виробництво та закупівлі. Це не межа. І надалі будемо розширювати можливості deep strike. Системно позбавляємо ворога ресурсів для ведення війни", – підкреслили в оборонному відомстві.

Україна повідомила про серію атак на об’єкти на території Росії. За словами президента України Володимира Зеленського, удари стали частиною спільної операції.

Однією з цілей, як стверджується, став нафтопереробний завод у Ярославській області. Одночасно Служба безпеки України заявила про атаку на військовий аеродром у Ростовській області.

/ Міноборони

Стали відомі нові подробиці ударів по об’єктах у Росії

Україна повідомила про серію атак на об’єкти на території Росії. За словами президента України Володимира Зеленського, удари стали частиною спільної операції.

Однією з цілей, як стверджується, став нафтопереробний завод у Ярославській області. Одночасно Служба безпеки України заявила про атаку на військовий аеродром у Ростовській області.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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