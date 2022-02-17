Розмова з Путіним і визнання Білоруссю "ЛДНР": Лукашенко вибухнув погрозою

Лукашенко готовий визнати "ЛДНР", але тільки після консультацій з Путіним / УНІАН

Білорусь на офіційному рівні може визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Питання обговорюватиметься з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб таке рішення, мовляв, було вигідним і Мінську, і Москві. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що консультуватиметься з главою РФ Путіним з питання визнання "суверенітету" російських утворень "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі. Сторони прагнутимуть до того, щоб таке рішення було взаємовигідним.

читайте такожПитання визнання Москвою "ЛДНР": у Кремлі розкрили деталі діалогу Путіна та Макрона"Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще і для Росії, і для Білорусі, але це буде спільне рішення", - цитує його РИА Новости.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь визнає захоплений Крим "територією Росії", а також "державність" Абхазії та Південної Осетії після того, як йому скаже про це Путін, а сам глава білоруської республіки побачить в цьому необхідність.

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Плани у Росії щодо офіційного визнання "ЛДНР"

Держдума РФ 15 лютого офіційно звернулася до президента Володимира Путіна з проханням розглянути можливість визнання Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Проект постанови підтримав 351 депутат.

Верховна Рада України офіційно звернулася до світової спільноти з проханням не визнавати так званої "незалежності" незаконних російських утворень "ЛДНР" на захоплених районах Донбасу.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що в Кремлі налаштовані на вирішення конфлікту на Донбасі, перш за все, на базі Мінських угод.

Пізніше в Кремлі визнали, що постанова Держдуми щодо "ЛДНР" не відповідає Мінським угодам, які Москва вважає ключовим документом для врегулювання конфронтації на Донбасі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що голосування в Держдумі з питання "ЛДНР" - крок до ескалації ситуації і спроба Росії вийти з Мінських угод. Демократична спільнота повинна негайно відреагувати на ситуацію.