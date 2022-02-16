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Звернення Думи щодо "ЛДНР" суперечить "Мінську": у Путіна оголосили про позицію Кремля щодо Донбасу

16 лютого 2022, 12:29

Мінські угоди залишаються пріоритетним напрямком врегулювання конфлікту на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков.

Пісок
Визнання Росією "ЛДНР" не пов'язане з механізмами Мінських угод - Пєсков / Reuters

Російський президент Володимир Путін отримав офіційне звернення Держдуми Росії з проханням визнати "державність" так званих "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Однак такий документ не відповідає вимогам Мінських угод, які Москва розглядає у якості пріоритетного механізму для вирішення збройної конфронтації. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, Путін отримав звернення Думи, яка закликає Москву визнати "ЛДНР". Пропозиція прийнята до відома, однак конкретної позиції щодо цього питання у Кремля немає.

читайте такожЯкщо РФ визнає "ЛДНР", Москва вимагатиме більше територій: в ЄС попередили Україну про небезпеку"Якогось коментаря щодо цього не існує, президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома", - зазначив Пєсков.

За його словами, постанова Держдуми не пов'язана з "Мінськом". Москва бачить шлях у врегулюванні конфлікту на Донбасі на базі суто Мінських угод.

"Безумовно, визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це дійсно так.... Президент сказав, що головним завданням є реалізація мінського комплексу заходів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Держдума закликала Путіна визнати "ЛДНР"

Держдума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за постанову про звернення до президента Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі в якості "незалежних держав". Документ підтримав 351 депутат.

Верховна Рада офіційно звернулася до світової спільноти з проханням не визнавати так звану "незалежність" російських утворень "ДНР" та "ЛНР" на окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей.

На пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Шольцем російський президент Путін сказав, що Росія готова до врегулювання конфронтації на Донбасі на основі Мінських угод. Таку заяву він зробив, коментуючи ситуацію із закликом Держдуми про визнання Москвою "ЛДНР".

Представник Києва в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш вважає, що Росія не визнаватиме "ЛДНР". Рішення Держдуми є тиском на Україну і Захід з метою реалізації Києвом Мінських угод за сценарієм Москви. На його думку, Путін може визнати "ЛДНР" тільки у тому випадку, якщо українська держава запустить силовий сценарій зі звільнення окупованих ОРДЛО.

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