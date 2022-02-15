"Готовий зробити все необхідне": Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР"

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відреагував на звернення Державної Думи про визнання "ЛНДР".

На пресконференції Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца російський лідер заявив, що готовий зробити все необхідне для вирішення проблем Донбасу.

"Я (Путін - ред.) буду виходити з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу. Насамперед виходячи з нереалізованих можливостей Мінських угод", - сказав президент Росії.

Канцлер Німеччини також відповів на питання про визнання "ЛНДР".

"Визнання Росією ДНР і ЛНР стане політичною катастрофою і порушенням Мінських домовленостей", - заявив Шольц.

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Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками "ДНР" і "ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.

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