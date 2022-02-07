Лукашенко назвав умову визнання захопленого Криму російським

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко заявив, що визнає Російську приналежність Криму, а також Абхазію і Південну Осетію, як тільки зрозуміє, що в цьому є необхідність.

"Як тільки я зрозумію, і президент (Росії - ред.) мені скаже, що в цьому є необхідність", - заявив він в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

Він також прокоментував зроблену раніше заяву про те, що спочатку визнати Крим російським повинні представники великого російського бізнесу.

"Це я звернув увагу декого, щоб вони зайнялися своїми громадянами, які заробили неправедні гроші, і хоча б в руслі російської державності (вони - ред.) надійшли, визнавши цей Крим. Вони бояться навіть торкатися до Криму", - пояснив Лукашенко.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про те, що в разі загострення російсько-українського конфлікту Мінськ надасть підтримку росіянам.

"У мене таких відомостей про планований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нам би повідомили", - зазначив Лукашенко.

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