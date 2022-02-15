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Росія за крок від визнання "ЛДНР": Держдума проголосувала "за", документ негайно направляють Путіну

15 лютого 2022, 13:20

Держдума РФ підтримала визнання так званої "державності" "ЛНР" та "ДНР" на захопленому Донбасі.

Держдума
Держдума підтримала звернення до Путіна про визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" "незалежними державами" / Reuters

Державна Дума Росії проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР" на окупованих російською державою районах Донбасу. Документ буде негайно підписано і передано на розгляд Путіну.

Як повідомляє РИА Новости, Держдума під час пленарного засідання у вівторок, 15 лютого, підтримала проект постанови про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Документ передбачає звернення до президента Путіна про визнання Росією їх в якості "незалежних держав" і проведення перемовин з керівництвом "ЛДНР" для створення правових механізмів співпраці.

Держдума проголосувала за проект постанови від КПРФ

За інформацією інформагентства Інтерфакс, депутати ухвалили рішення на базі рейтингового голосування.

Разом з ініціативою КПРФ розглядався й інший проект постанови щодо звернення до Путіна стосовно визнання "ЛДНР". Йдеться про документ, який внесли від фракції Єдина Росія. Друга постанова передбачала попередні консультації з МЗС, а потім звернення до Путіна.

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Документом КПРФ передбачено негайне звернення Держдуми до президента з проханням визнання "державності" "ЛДНР".читайте такожУкраїна закликає світ не визнавати незалежність "ЛДНР": Рада звернулася до НАТО, ООН та Євросоюзу

У підсумку за проект постанови КПРФ проголосував 351 депутат, а ініціативу Єдиної Росії підтримали 310 парламентаріїв.

Звернення про визнання "ЛДНР" негайно передадуть Путіну

За словами спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, проект постанови про звернення до Путіна буде швидко підписано і передано на розгляд главі держави.

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Депутати від Комуністичної партії Росії (КПРФ) 19 січня внесли до Держдуми проект постанови про звернення до президента Володимира Путіна щодо офіційного визнання Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей.

У документі вказується, що депутати просять президента РФ визнати "утворення" у ОРДЛО в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав.читайте такожВизнання Росією "ЛДНР" - відмова від "Мінська": у Зеленського відповіли на проекти звернень до Путіна

При цьому вони закликають Путіна провести перемовини з керівниками "ДНР" та "ЛНР" для встановлення механізму подальшої співпраці.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що Москва поки що не визнаватиме "ЛДНР". За його словами, вони ще у 2014 році нібито самостійно відкликали результати своїх "референдумів про незалежність" в обмін на підписання Мінських угод.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що якщо Росія визнає "ЛДНР", вона фактично вийде з "Мінська".

14 лютого комітет Держдуми РФ у справах СНД затвердив два проекти постанови щодо звернення до Путіна про визнання Москвою "ЛДНР". Другий документ, який з'явився того ж дня, передбачав спочатку консультації з МЗС, а вже після звернення до Путіна.

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