Крок Росії щодо "ЛДНР" - ескалація і удар по Європі: в ОП оголосили про загрозу краху "Мінська"

Держдума голосуванням щодо "ЛДНР" проявила неповагу до Німеччини - Офіс президента / УНІАН

Демократична спільнота повинна негайно відреагувати на підрив Росією Мінських угод і дії на догоду окупаційним структурам. Звернення Держдуми до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі є кроком до загострення обстановки і ускладнення ситуації у Європі. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі Інтерфакс-Україна він сказав про те, що світ повинен надати оцінку діям Росії. Причому показовим є факт ухвалення такого рішення в момент, коли у Москві з візитом перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ситуація свідчить про неповагу Держдуми до німецької сторони, яка є учасницею перемовин у нормандському форматі.

читайте також"Особливий статус" і вибори на Донбасі: Зеленський заявив Шольцу, що Київ готує документи"Звісно, вихід Росії з Мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти. Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці "нормандського формату", виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві", - зазначив чиновник.

За його словами, голосування в Держдумі є кроком до посилення градусу напруженості і зробить ситуацію у Європі складнішою.

"Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі", - вважає Подоляк.

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Також він додав, що навіть постановка питання у РФ про визнання "ЛДНР" - вже крок до руйнування мінських домовленостей. Якщо Москва вийде з "Мінська", то вона продемонструє свою відповідальність за відсутність просування на перемовинах щодо врегулювання збройної конфронтації на Донбасі.

"Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з Мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у перемовному процесі щодо припинення війни на Донбасі", - підкреслив Михайло Подоляк.

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Державна Дума РФ у вівторок, 15 лютого, проголосувала за постанову про звернення до президента Володимира Путіна щодо визнання Москвою так званої державності "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Росією Донбасі.

Розглядалося два варіанти постанови - від КПРФ, яка передбачала звернення відразу до Путіна і від Єдиної Росії, що включала спочатку консультації з МЗС, і тільки після заклик до президента. Держдума проголосувала за перший варіант.

Спікер Думи В'ячеслав Володін сказав, що документ буде негайно підписано і направлено на розгляд до Кремля.

Верховна Рада України ухвалила постанову, в рамках якої звернулася до світу з проханням не визнавати "незалежність" російських анклавів "ДНР" та "ЛНР" на захоплених окремих районах Донецької та Луганської областей.

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