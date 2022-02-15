Україна закликає світ не визнавати незалежність "Л/ДНР": Рада звернулася до НАТО, ООН та Євросоюзу

Україна закликає світ не визнавати незалежність "Л / ДНР" / УНІАН

Верховна Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За відповідну постанову проголосував 331 народний депутат.

Згідно з текстом документа, ВР рішуче засуджує будь-які спроби Росії визнати незалежність самопроголошених "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки".

Так, український парламент закликає міжнародне співтовариство не визнавати можливі рішення РФ, які стосуватимуться незалежності цих утворень.

читайте такожYouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"Крім того, Верховна Рада закликає міжнародні організації підтвердити територіальну цілісність держави та її недоторканність у межах міжнародно визнаних кордонів, рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема.

Зазначимо, що Державна Дума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови Про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" на окупованих Російською державою районах Донбасу.

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